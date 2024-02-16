FETÖ'nün teslim alamadığı Saldıray Berk son yolculuğuna uğurlandı

Ankara’da tedavi gördüğü hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden eski 3. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Saldıray Berk son yolculuğuna uğurlandı. Berk’in naaşı Ahmet Hamdi Akseki Camisi’ne götürülerek cenaze töreni düzenlendi.

Berk’in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından top arabasına konularak askeri tören birliği eşliğinde alandan götürüldü.

Düzenlenen törene, Berk’in ailesi, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, askeri yetkililer ve silah arkadaşları katıldı. Berk’in cenazesi, düzenlenen tören sonrası toprağa verildi.

FETÖ’NÜN HEDEFİNDEYDİ

Atatürkçü olarak bilinen Saldıray Berk, Fettullahçı Terör Örgürü’nün (FETÖ) Ergenekon Kumpası’yla hedef aldığı isimlerden biriydi. Ergenekon davasında tutuksuz yargılanan Saldıray Berk, duruşma günü mahkeme salonuna katılmamış ve Erzurum Adliyesinin üstünden iki adet F-16 uçurduğu anlar hafızalara kazınmıştı.

KUMPASA TESLİM OLMADI

Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu, Saldıray Berk’in görevdeyken FETÖ kumpası kapsamında ifadeye çağrıldığı zamanı şu sözlerle anlattı.

“Tarihte ilk kez, bir 3. Ordu Komutanı, Orgenaral Saldıray Berk ifadeye çağrıldı. Gitse tutuklanacaktı. Onu Adliye’ye götürmeye gelen polisler 3. Ordu’nun kapısından döndü. Bu konuda farklı tezler var. Kimilerine göre Genelkurmay “git” dediği halde Berk “gitmiyorum” diyerek kumpasa direnmişti. Öte yandan o dönem Genelkurmay’da görev yapan konuştuğum bir asker, Berk’in Genelkurmay’dan gelen talimatla ifadeye gitmediğini söyledi. Saldıray Berk’i tanıyanlar, Berk’in gözaltına alınmaya çalışılması durumunda belindeki silahla FETÖ’nün polislerine direneceğini söylediğini teyit ediyor.”