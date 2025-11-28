Devlet içindeki FETÖ’cü yapılanmaya yönelik ilk davalar emniyet içindeki yapılanmaya açıldı. AKP- FETÖ kavgasının gün yüzüne çıktığı 17-25 Aralık sürecinden sonra polis içindeki FETÖ’cü yapılanmaya yönelik birçok ilde operasyonlar başladı. Yüzlerce kişi gözaltına alındı ve haklarında davalar açıldı.

Bu isimlerden birisi de o dönem emniyet amiri olan M.Y.G.’ydi.

M.Y.G., Aydın’da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü olarak görev yaparken 2015 yılında Mersin 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde FETÖ üyeliği iddiasıyla dava açıldı. Bu davada aynı zamanda Mehmet Baransu ve Yurt Atayün de sanıktı.

Dava açılmasına rağmen görevine devam etmesi nedeniyle o dönem Sabah gazetesi eleştirel haberler yaptı. Sabah Gazetesi 27 Şubat 2016 tarihindeki haberinde M.Y.G., ile ilgili şöyle yazdı:

“Anayasal düzene ve devlet güvenliğine karşı işlenen bu kadar önemli suçlardan hakkında mahkemece kabul edilmiş bir kamu davası olan bir emniyet mensubunun Emniyet Müdürü sıfatıyla Aydın KOM Şube Müdürlüğü'nde görev yapması, 'Paralel Yapı'nın emniyet içerisindeki gücünün devam ettiği' şeklinde yorumlandı.”

15 TEMMUZ'DAN SONRA TUTUKLANDI

15 Temmuz darbe girişiminden sonra M.Y.G. hakkında süreç birden değişti. 31 Temmuz 2016 tarihinde M.Y.G. FETÖ üyeliği iddiasıyla tutuklandı. Sabah gazetesi de bu tarihli haberinde, bu tutuklamanın kendi haberleri sayesinde olduğunu ima ederek şöyle yazdı:

“Mersin'de başlatılan FETÖ soruşturması kapsamında hakkında dava açılmasına rağmen, Aydın'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürü olarak görev yaptığını duyurduğumuz M.Y.G., darbe girişiminin ardından yapılan operasyonlarda gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.”

SOYLU DÖNEMİNDE ATANDI

Bir süre tutuklu kalıp ve FETÖ davasından da beraat eden M.Y.G., Süleyman Soylu’nun İçişleri Bakanlığı döneminde yükselişine devam etti.

Soylu döneminde yani 2022 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesi Başkan yardımcılığına bir atama gerçekleşti. Bu başkan yardımcılığı tüm Türkiye geneli FETÖ’yle mücadeleden sorumlu. FETÖ davasından yargılanıp beraat eden M.Y.G., TEM’in FETÖ’yle mücadeleden sorumlu dairesinin başına getirildi ve görevine devam ediyor.