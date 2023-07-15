Fidan: Gerçek yüzlerini görenlere karşı her türlü kumpası kurdular



Fidan konuşmasında “MİT Başkanlığını üstlendiğim günden itibaren FETÖ'yle mücadeleyi milli güvenliğimizin en önemli konularından biri olarak gördüm. Milletimizi tarihinden neşet eden bütün kutsal değerleri Türkiye düşmanlarına hizmet eden kirli siyasi amaçları için amansızca suistimal ettiler. Gerçek yüzlerini görenlere karşı her türlü kumpası kurdular” dedi.



Bakan Fidan konuşmasında şu ifadelere yer verdi;



“Ziyaretim çok anlamlı bir güne tesadüf etmekte. Malumunuz yedi yıl önce bugün, 15 Temmuz günü uluslararası emperyalistlerin vekil unsurları Türkiye'yi ele geçirmek için harekete geçtiler. Milletimiz, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu hain girişimi boşa çıkartmış ve Türkiye yüzyılının kapılarını aralamıştır. 15 Temmuz gecesi, Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısına uyarak sokaklara dökülen milyonlarca insanımız ile devletine ve milletine sadık askerimiz, polisimiz ve istihbaratçılarımız başta olmak üzere diğer devlet görevlilerimiz, FETÖ terör örgütünün hain kumpasını hep birlikte bertaraf ettik. Bu kahraman milletin evlatları milli iradesini bir avuç teröriste ve haine çiğnetmemeye ant içti ve bu darbe girişimini ölümü göze alarak başarısızlığa uğrattı."



Aralarında dava ve yol arkadaşlarımızın da bulunduğu 251 vatandaşımız gözlerini kırpmadan hainlerle mücadele ettiler, vatan yolunda son nefeslerini verdiler. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabrı cemil diliyorum. 2 bini aşkın 15 Temmuz gazimize şükranlarımı sunuyor, uzun, sağlıklı ve huzurlu bir ömür temenni ediyorum.



‘GERÇEK YÜZLERİNİ GÖRENLERE KARŞI HER TÜRLÜ KUMPASI KURDULAR’



Kıymetli vatandaşlarımız, FETÖ terör örgütüyle mücadele devletimizin en öncelikli görevlerinden biridir. MİT başkanlığını üstlendiğim günden itibaren FETÖ'yle mücadeleyi milli güvenliğimizin en önemli konularından biri olarak gördüm. Milletimizi tarihinden neşet eden bütün kutsal değerleri Türkiye düşmanlarına hizmet eden kirli siyasi amaçları için amansızca suistimal ettiler. Gerçek yüzlerini görenlere karşı her türlü kumpası kurdular. 7 Şubat MİT tırları ve 17-25 Aralık operasyonlarıyla Sayın Cumhurbaşkanımıza ve devletimize boyun eğdirmeye çalıştılar. Ve nihayet 15 Temmuz ile de son hamlelerini yaptılar. Ancak milletimiz çelik iradesiyle bu karanlık terör, casusluk ve ihanet örgütünü tarihin çöplüğüne attı.



‘TÜRKİYE'DEKİ YAPILANMASININ BELİNİ KIRDIK’



Bu terör organize suç ve casusluk örgütünün Türkiye'deki yapılanmasının belini kırdık. Başta Milli İstihbarat Teşkilatı olmak üzere bütün kurumlarımızın cefakar çalışmalarıyla zemin buldukları ülkelerin çoğunda da faaliyetlerini sona erdirdik.



Gerçek hizmeti yabancı istihbarat servislerine sunan bu ihanet şebekesi artık sinsi gündemini serbestçe yürütme imkanına sahip değil. Birçok ülkede FETÖ'nün sözde eğitim kurumlarının sivil toplum örgütü ya da başka kisveler altında faaliyet gösteren oluşumlarının kapatılmasını sağladık.



‘DÜNYAYI FETÖ'YE DAR ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ’



Bugün buradan Cakarta'dan ilan etmek istiyorum. Yeni dönemde de kurumlarımızla tam eş güdüm ve dostlarımızla etkin iş birliği içinde dünyayı FETÖ'ye dar etmeye devam edeceğiz. Bu noktada FETÖ'ye ve ülkemizi hedef alan yapılara karşı yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın, insicam ve teyakkuz içerisinde olmaları çok önemli. Bu Endonezya'da yaşayan siz değerli vatandaşlarımız için de geçerli. Ülkemize mesafe olarak uzak ama kalben yakın bu coğrafyada sergileyeceğiniz dayanışma ruhuna ihtiyacımız, her zamankinden daha fazla olacak.



‘TERÖRLE MÜCADELEMİZ SADECE FETÖ İLE SINIRLI DEĞİL’



Bugün görüştüğüm muhataplarıma iş birliği için teşekkürlerimizi ilettim. Ancak onları da tehdit eden bu yapılanmaya karşı birlikte atabileceğimiz ilave adımlar olduğunu da söyledim. Elbette terörle mücadelemiz sadece FETÖ ile sınırlı değil. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği üzere terörün her türüyle amasız ve amansız mücadelemiz bizim kırmızı çizgimizdir.



İster PKK ister onun ilintili yapıları YPG, SDG, ister DAEŞ ister DHKPC olsun devletimizin ve milletimizin bütünlüğüne ve güvenliğine kasteden terör örgütleriyle mücadele temel önceliğimizdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde attığımız odaklı ve tesirli adımların sonuçlarını hep beraber alıyoruz.



Dik duruşumuz ve artan diplomatik ve stratejik kabiliyetlerimizle ülkemizi terörizm belasından kurtarmaya kararlıyız. Bu düşüncelerle on beş Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'müz kutlu olsun. Rabbim ülkemizin ve milletimizin her daim yardımcısı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun”