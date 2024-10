Fifth Harmony'nin tek siyahi üyesi Normani suskunluğunu 6 yıl sonra bozdu

Fifth Harmony’nin dağılmasının üzerinden altı yıl geçti ve grup üyesi Normani, yaşadıklarını paylaştı. Normani, Hollywood’daki Neuehouse’da düzenlenen How to Build a Fashion Icon: Notes on Confidence from the World's Only Image Architect adlı kitap tanıtımında Keke Palmer ve Law Roach ile bir araya geldi. Etkinlikte, modayı kendilerinin bir uzantısı olarak kullanma tecrübelerini anlattılar.

Normani, modanın müzik endüstrisinde siyah bir kadın olarak “söz sahibi” olmanın bir yolu olduğunu ifade etti. “Modanın benim için konuşmasına gerçekten güvenebileceğimi hissettim, bu gerçekten bir çıkış yoluydu,” dedi.

Ayrıca, Fifth Harmony’deki dönemi ve bağımsızlığa geçiş sürecini de değerlendirdi. Bir gruptan solo kariyere geçiş hakkında “Her şey çok hızlı ve çok yüksek bir seviyede sona erdi. Kendi istediğim gibi yapma fırsatına sahip olduğum için çok minnettardım çünkü uzun bir süre kendimi saklı hissettim.” diye konuştu.

Normani, sık sık “görünmek için elinden gelenin en iyisini yapması gerektiğini” hissettiğini belirtti. Yıldız isim “Ben grubun tek siyahi kızıydım. Diğerinin benim yanımda olmak istemediğini söylemiyorum ama benim yanımda durmak ve aralarına almak için çok da çabaladıklarını sanmıyorum. O günler benim için kabus gibiydi” dedi.

Normani’nin ilk solo albümü “Dopamine”, 14 Haziran’da piyasaya çıktı ve Gunna’nın da yer aldığı “1:59”, “Candy Paint” ve “All Yours” adlı singlelarıyla desteklendi. Eski grup arkadaşı Camila Cabello, Instagram’da yazdığı mesajda Normani’yi albümünün çıkışından dolayı tebrik etti ve “Bir projeyi yayınlamak hassas ve zordur ve sen bunu harika bir şekilde yapıyorsun! İlk albümün ve daha nice albümlerin için tebrikler!” ifadelerini kullandı.

Paris Moda Haftası’nda yeniden bir araya gelen ikili, dostluklarını sergiledi. Normani, Fifth Harmony’nin yeniden bir araya gelme söylentilerini susturdu ancak gelecekte bunun bir olasılık olduğunu belirtti. “Bu kesinlikle özel bir an olurdu” dedi.