Filenin Efeleri Polonya'ya diş geçiremedi! Dünya Şampiyonası'na çeyrek finalde veda ettik

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Filipinler'de düzenlenen 2025 Dünya Şampiyonası'nın çeyrek finalinde Polonya ile karşılaştı. Filenin Efeleri, karşılaşmayı 3-0 kaybetti ve turnuvaya çeyrek finalde veda etti.
Gruplarda, Japonya'yı 3-0, Libya'yı 3-1 ve Kanada'yı 3-0 yenerek namağlup lider tamamlayan A Milli Takım, son 16 turunda Hollanda'yı 3-1 yenerek tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselme başarısı göstermişti.
1. SET: Türkiye 15-25 Polonya
2. SET: Türkiye 22-25 Polonya
3. SET: Türkiye 19-25 Polonya