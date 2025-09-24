Filenin Efeleri Polonya'ya diş geçiremedi! Dünya Şampiyonası'na çeyrek finalde veda ettik

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 Dünya Şampiyonası'nın çeyrek finalinde Polonya ile karşı karşıya geldi. Filenin Efeleri, rakibine 3-0 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Filipinler'de düzenlenen 2025 Dünya Şampiyonası'nın çeyrek finalinde Polonya ile karşılaştı. Filenin Efeleri, karşılaşmayı 3-0 kaybetti ve turnuvaya çeyrek finalde veda etti.

Gruplarda, Japonya'yı 3-0, Libya'yı 3-1 ve Kanada'yı 3-0 yenerek namağlup lider tamamlayan A Milli Takım, son 16 turunda Hollanda'yı 3-1 yenerek tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselme başarısı göstermişti.

1. SET: Türkiye 15-25 Polonya
2. SET: Türkiye 22-25 Polonya
3. SET: Türkiye 19-25 Polonya

