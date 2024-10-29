Filistin Sağlık Bakanlığı duyurdu! Can kaybı 43 bin 61'e yükseldi

Kaynak: İHA
Filistin Sağlık Bakanlığı duyurdu! Can kaybı 43 bin 61'e yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği yoğun saldırılar 389 gündür devam ediyor. Saldırını başladığı günden beri 43 bin 61 kişi hayatını kaybetti. 101 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 43 bin 61'e yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği yoğun saldırılar 389 gündür devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin son 24 saatte düzenlediği 4 saldırıda 41 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 113 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi.

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023 tarihinde başlayan saldırılarda toplam can kaybının 43 bin 61'e, yaralı sayısının ise 101 bin 223'e yükseldiği bildirildi.

Gazze'de 4 İsrail askeri öldü

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, bugün sabah saatlerinde Gazze Şeridi'nin kuzeyinde çıkan çatışmada 4 İsrail askerinin öldüğü, bir askerin ağır yaralandığı ifade edildi.

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