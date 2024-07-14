Film gibi silahlı soygun kamerada

Kaynak: İHA
Film gibi silahlı soygun kamerada

Sancaktepe'de bir kuyumcuya silahlı baskın yapan 3 kişi, kuyumcuyu vurarak altınları çalıp kaçtı. Olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri yayınlandı.

Olay, Sancaktepe Ankara Caddesi üzerinde geçtiğimiz gün saat 10.00 sıralarında gerçekleşti. Kiraladıkları Mercedes marka otomobille kuyumcu dükkanına gelen maskeli 3 şahıs, otomatik silahlarla vitrindeki altınları gasp etti. Kuyumcu Nurettin Mengühan'ı dizlerinden vurarak yaralayan soyguncular, araçlarına binerek kaçtı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, maskeli 3 şahsın silahla kuyumcuya girdikleri, içlerinden birinin vitrindeki altınları toplayarak çantaya doldurduğu, ardından dükkandan çıkıp arabaya binerek uzaklaştıkları görüldü.

Ayrıca, şüphelilerin arabaya bindikleri sırada kuyumcunun yanında bulunan oğlunun silahla hırsızlara ateş açtığı da kameraya yansıdı.

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