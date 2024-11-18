Finans uzmanı Şenol Babuşçu'dan dikkat çeken 5 bin TL'lik banknot çıkışı

ZiraatBankası eski Genel Müdür Yardımcısı ve Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şenol Babuşçu'dan dikkat çeken 5 Bin liralık banknot çıkışı...

Yeni banknotların mutlaka çıkarılması gerektiğini belirten Şenol Babuşcu "Üç yıl önce 500'lük ve binlik banknotlar çıkmalıydı fakat günümüzde bu yeterli değil. Şu an 5 bin liralık banknotlar çıkarılmalı. Yüksek banknot enflasyonu artırmaz, enflasyon artınca yüksek banknot çıkarılır'' dedi.

BABUŞÇU'DAN ÇOK KONUŞULACAK BANKNOT ÇIKIŞ

Hükümetin yüksek enflasyonun varlığını kabul etmemek için büyük banknot çıkarmadığını ifade eden Prof. Dr. Şenol Babuşçu, "Şu an ülkemize baktığımızda 200'lük banknotların payı yüzde 50'yi geçmiş, yüzde 60'lar civarına ulaşmış durumda. En büyük iki banknotun piyasadaki payı yüzde 95’e ulaştı" ifadesini kullandı.

''YÜKSEK BANKNOT ENFLASYONU ARTIRMAZ, ENFLASYON ARTINCA YÜKSEK BANKNOT ÇIKARILIR''

Daha yüksek banknotların üç yıl önce çıkarılması gerektiğini savunan Babuşçu "Biz üç yıldır bu konuyu gündeme getiriyoruz. Fakat hükümetin ne yazık ki bu konuyla ilgilendiği yok. Çünkü büyük banknot çıkardığı zaman yüksek enflasyonun olduğu bir ortamın varlığını kabul etmiş olur. Bu nedenle çıkarmak istenmiyor. Yüksek banknotların çıkarılması 'enflasyon için zararlıdır deniliyor' ancak yüksek banknot enflasyonu artırmaz, enflasyon artınca yüksek banknot çıkarılır. Şu an 5 bin liralık banknotlar çıkarılmalı'' dedi.