Fındık fareleri yine iş başında

Kaynak: Haber Merkezi
Fındık fareleri yine iş başında

Giresun ve çevre illerde fındık hasadının başlamasıyla birlikte, fındık hırsızları ortaya çıkmaya başladı. Çiftçiler mağduriyetlerini sosyal medya hesaplarından paylaşmaya başladı.

Hüseyin Kıdık - Giresun / YENİÇAĞ

Giresun'a Çanakçı ilçesi Bakımlı Köyü'nde üst üste yaşanan fındık hırsızlığının başlaması üzerine, üreticiler sosyal medya aracılığıyla yaşadıkları mağduriyetleri paylaşıyor..

Beş yıl önce ailesiyle birlikte köyüne kesin dönüş yapan Mehmet Kıdık isimli fındık üreticisi, sosyal medya hesabından hırsıza mesaj gönderdi. Kıdık "Foto kapanı hesaba katmamışsın. Konuyu jandarmaya bildirmeden topladığın fındığı geri getir" diye hırsıza mesaj gönderdi.

Kıdık, "Patpatla fındık bahçesinden 1 saat erken çıktım. Ertesi gün toplanmamış yere geldiğimde fındık ocaklarında mahsül kalmadığını gördüm. Üreticiler her sezon fındık farelerinden yana sıkıntı yaşıyor" dedi.

whatsapp-image-2024-08-15-at-18-21-53.jpegAynı köyden bir başka üreticilerde de dün gece harmana getirdikleri onlarca çuval fındığın sabah yerinde olmadığını dile getiren paylaşımında, "Bakımlı köyü halkına duyurulur. Köyümüzde fındık hırsızı var. Benim ve abimin yol kenarındaki fındık çuvallarımız çalınmıştır" dedi.

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