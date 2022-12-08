Finlandiya Savunma Bakanı Anıtkabir’i ziyaret etti

Finlandiya Savunma Bakanlığı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın davetiyle Ankara’ya gelen Bakan Antti Kaikkonen’in Anıtkabir’i ziyaret ettiği sosyal medyadan duyurdu. Kaikkonen’in ziyaretinden iki kare fotoğrafın da yer aldığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
Savunma Bakanı Antti Kaikkonen, Türkiye’nin Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın davetiyle Ankara’ya çalışma ziyaretinde bulundu. Bakanın programında, Anıtkabir’de Atatürk’ün Mozolesi’ne çelenk koyma töreni vardı.
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