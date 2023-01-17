Finlandiya'dan Erdoğan'ın yanıt: Türkiye'den 'terör' listesi almadık

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, İsveç ile ülkesinin NATO'ya tam üyeliği konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan gelen açıklamaları değerlendirdi.

Erdoğan'ın, "130 civarında teröristleri bize vermeniz lazım dedik. Maalesef yapamadılar" açıklamasına yanıt veren Haavisto, İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenen Erdoğan karşıtı protestoya işaret etti.

"Bence bu, son günlerde yaşanan olaylara bir tepki niteliğinde" diyen bakan, Türkiye'nin kendilerine güncellenmiş bir iade listesi göndermediğini söyledi.

NE OLMUŞTU?

Stockholm'de geçtiğimiz hafta, maketinin direğe asıldığı protestolara ve İsveç ile Finlandiya'nın ittifaka tam üyeliğine ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullanmıştı:

Maalesef İsveç ve Finlandiya NATO'ya girme noktasında bizden ricada bulundular. Başta Stoltenberg (NATO Genel Sekreteri) iyi bir dostumuz, iyi bir insan. Biz de peki dedik, kendileriyle bir araya geldik, konuştuk, ettik ve orada bazı sözleşmeler de imzalandı. Ama biz kendilerine bir şey söyledik. Bak dedik, yani bize eğer sizdeki teröristleri teslim etmeyecek olursanız biz bunu zaten Meclis'ten geçiremeyiz. Meclis'ten bunun geçmesi için her şeyden önce 100'ü aşkın 130 civarında, listeleri de verip, bu teröristleri bize vermeniz lazım. Bunlar maalesef bunu yapamadılar.

Dün ise İsveçli Savcı Eriksson, Cumhurbaşkanı Erdoğan maketinin direğe asıldığı protestolarla ilgili soruşturma başlatılmayacağını duyurdu.