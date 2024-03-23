Fintek firmaları İTÜ ARI Teknokent’de kümeleniyor

Kaynak: Haber Merkezi
Fintek firmaları İTÜ ARI Teknokent’de kümeleniyor
Bir araya gelen İTÜ ARI Teknokent’li fintek şirketleri Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek Fintek Kümelenmesi kuruyor. Bu kümelenme yapısı, sektördeki ortak sorunların belirlenmesi ve çözümlenmesi için bir platform oluşturacak.

Türkiye’nin girişimcilik, teknoloji ve inovasyon üssü İTÜ ARI Teknokent’in Teknoloji Tranfer Ofisi ARI TTO’nun kümelenme hizmetleri kapsamında İTÜ ARI Teknokent Fintek Kümelenmesi bilgilendirme ve vizyon toplantısı düzenlendi.

İTÜ ARI Teknokent’te gerçekleştirilen toplantıya fintek alanındaki öncü firmalardan toplam 18 üst düzey yetkili katılım sağlarken Türkiye’de ilk olma özelliğine sahip İTÜ ARI Teknokent Fintek Kümelenmesi’nin yol haritası üzerine görüşlerde bulunuldu.

itu-ari-teknokent-genel-muduru-prof-dr-attila-dikbas.jpg

KÜMELENME SEKTÖRÜN SİNERJİSİNİ ARTIRACAK

İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş, Türkiye’de bilinen TTO yapılarından farklı olarak herhangi bir üniversiteye bağlı olmayan ve tüzel kişilik yapısı yerine teknokent departmanı modeli ile kurulmuş olan ARI TTO’nun Fintek Kümelenmesi’nin kuruluşunda etkin rol üstlendiğini belirtti.

Bu kümelenmenin bölgesel ekonominin büyümesine önemli katkılar sağlamayı hedeflediklerini belirten Dikbaş, "Yeni teknolojik çözümlerin ortaya çıkarılmasına ortam hazırlamak adına kurguladık. Bu kapsamda, teknokentimizin çeşitli imkanları ve bünyesinde bulunan uzman ekipleri ile kümelenmenin başarılı bir şekilde hayata geçirilmesi için gereken tüm destek ve koordinasyonu sağlayacağız. Fintek Kümelenmesi ile bölge firmalarımız, diğer teknoloji şirketleri ve çeşitli kamu kuruluşlarının fintek dikeyinde iş birliği ve koordinasyon içinde çalışmasını sağlayacak bir yapı oluşturmayı amaçlıyoruz. Bu yapı, sektördeki en iyi uygulamaları paylaşmayı, birlikte projeler üretmeyi, ortak problemlere yönelik çözüm geliştirmeyi ve güç birliği oluşturmayı hedefliyor. İTÜ ARI Teknokent Fintek Kümelenmesi, sektördeki diğer paydaşları da etkileyerek Türkiye'nin fintek alanındaki konumunu güçlendirecek. Ayrıca kümelenme, fintek alanında iş gücü ve yetenek havuzunu genişletmeyi, yatırımları artırmayı ve bölgenin fintek ekosistemini güçlendirmeyi de iş planına dahil etmiş durumda. Kümelenme yapısı, sektördeki ortak sorunların belirlenmesi ve çözümlenmesi için de önemli bir platform oluşturacak” dedi.

etkinlik-gorseli.jpg

HİBE DESTEK PROGRAMLARINI YAKINDAN TAKİP EDECEK

İTÜ ARI Teknokent Fintek Kümelenmesi, ulusal ve uluslararası hibe ve teşvik programlarının takipçisi olarak sektördeki dönüşümü desteklemeye devam etmeyi amaçlıyor. Ulusal düzeyde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kümelenme Destekleri, Ticaret Bakanlığı UR-GE (Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi) desteği ve Kalkınma Ajansları desteklerini yakından takip ederken; uluslararası alanda ise Avrupa Birliği proje destekleri ve Dünya Bankası desteklerine başvuru yapılması hedefleri arasında yer alıyor.

İlgili Haberler
Gıda sektörü 14. kez İstanbul’da buluşuyor
Gıda sektörü 14. kez İstanbul’da buluşuyor
SGK uzmanı hayırlı olsun diyerek 5000 lirayı duyurdu
Yıllardır ücretsiz olan uygulama resmen yasaklandı
Son Haberler
Otomotiv devi 400 kişiyi işten kovacak. Çalışanlar kara kara düşünüyor Otomotiv
Otomotiv devi 400 kişiyi işten kovacak. Çalışanlar kara kara düşünüyor
Bakan Yerlikaya ‘gereği yapıldı’ diyerek duyurdu! İstanbul’da tepki çeken görüntüler… Gündem
Bakan Yerlikaya ‘gereği yapıldı’ diyerek duyurdu! İstanbul’da tepki çeken görüntüler…
Ladin ormanlarını bekleyen büyük tehlike! / Faruk ÇEBİ Konuk Kalem
Ladin ormanlarını bekleyen büyük tehlike! / Faruk ÇEBİ
Ankara'da yolun bir tarafında lapa lapa kar yağarken diğer taraftan yağış olmaması görenleri şaşırttı Video
Ankara'da yolun bir tarafında lapa lapa kar yağarken diğer taraftan yağış olmaması görenleri şaşırttı
Fenerbahçe ligden çekilecek mi? Ünlü gazeteci üyelerin alacağı kararı açıkladı Spor
Fenerbahçe ligden çekilecek mi? Ünlü gazeteci üyelerin alacağı kararı açıkladı
Almanya’da esrar kullanımı yasallaştı. 1Nisan’dan itibaren başlıyor Dünya
Almanya’da esrar kullanımı yasallaştı. 1Nisan’dan itibaren başlıyor
Yolcu treni ile traktör çarpıştı. Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı Gündem
Yolcu treni ile traktör çarpıştı. Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı