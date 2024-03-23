Fintek firmaları İTÜ ARI Teknokent’de kümeleniyor

Türkiye’nin girişimcilik, teknoloji ve inovasyon üssü İTÜ ARI Teknokent’in Teknoloji Tranfer Ofisi ARI TTO’nun kümelenme hizmetleri kapsamında İTÜ ARI Teknokent Fintek Kümelenmesi bilgilendirme ve vizyon toplantısı düzenlendi.

İTÜ ARI Teknokent’te gerçekleştirilen toplantıya fintek alanındaki öncü firmalardan toplam 18 üst düzey yetkili katılım sağlarken Türkiye’de ilk olma özelliğine sahip İTÜ ARI Teknokent Fintek Kümelenmesi’nin yol haritası üzerine görüşlerde bulunuldu.

KÜMELENME SEKTÖRÜN SİNERJİSİNİ ARTIRACAK

İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş, Türkiye’de bilinen TTO yapılarından farklı olarak herhangi bir üniversiteye bağlı olmayan ve tüzel kişilik yapısı yerine teknokent departmanı modeli ile kurulmuş olan ARI TTO’nun Fintek Kümelenmesi’nin kuruluşunda etkin rol üstlendiğini belirtti.

Bu kümelenmenin bölgesel ekonominin büyümesine önemli katkılar sağlamayı hedeflediklerini belirten Dikbaş, "Yeni teknolojik çözümlerin ortaya çıkarılmasına ortam hazırlamak adına kurguladık. Bu kapsamda, teknokentimizin çeşitli imkanları ve bünyesinde bulunan uzman ekipleri ile kümelenmenin başarılı bir şekilde hayata geçirilmesi için gereken tüm destek ve koordinasyonu sağlayacağız. Fintek Kümelenmesi ile bölge firmalarımız, diğer teknoloji şirketleri ve çeşitli kamu kuruluşlarının fintek dikeyinde iş birliği ve koordinasyon içinde çalışmasını sağlayacak bir yapı oluşturmayı amaçlıyoruz. Bu yapı, sektördeki en iyi uygulamaları paylaşmayı, birlikte projeler üretmeyi, ortak problemlere yönelik çözüm geliştirmeyi ve güç birliği oluşturmayı hedefliyor. İTÜ ARI Teknokent Fintek Kümelenmesi, sektördeki diğer paydaşları da etkileyerek Türkiye'nin fintek alanındaki konumunu güçlendirecek. Ayrıca kümelenme, fintek alanında iş gücü ve yetenek havuzunu genişletmeyi, yatırımları artırmayı ve bölgenin fintek ekosistemini güçlendirmeyi de iş planına dahil etmiş durumda. Kümelenme yapısı, sektördeki ortak sorunların belirlenmesi ve çözümlenmesi için de önemli bir platform oluşturacak” dedi.

HİBE DESTEK PROGRAMLARINI YAKINDAN TAKİP EDECEK

İTÜ ARI Teknokent Fintek Kümelenmesi, ulusal ve uluslararası hibe ve teşvik programlarının takipçisi olarak sektördeki dönüşümü desteklemeye devam etmeyi amaçlıyor. Ulusal düzeyde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kümelenme Destekleri, Ticaret Bakanlığı UR-GE (Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi) desteği ve Kalkınma Ajansları desteklerini yakından takip ederken; uluslararası alanda ise Avrupa Birliği proje destekleri ve Dünya Bankası desteklerine başvuru yapılması hedefleri arasında yer alıyor.