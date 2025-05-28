Firari hükümlü Bursa'da yakalandı! Dron ile takip ediliyordu...

Kaynak: AA

Bursa'nın İznik ilçesinde 7 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan ve dron ile takip edilen şüpheli jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

Bursa'nın İznik ilçesinde 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

İznik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İznik'te 17 farklı yakalama kaydıyla aranan ve hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan H.M.A'yı (26) yakalamak için çalışma başlattı.

ff.jpgH.M.A'nın bulunduğu adresi belirleyen ekipler, operasyon için harekete geçti.

Adresin etrafını çeviren ekipleri gören hükümlü kaçmaya çalıştığı sırada yakalandı.

Jandarma karakoluna götürülen H.M.A, daha sonra cezaevine teslim edildi.

Bu arada hükümlünün yakalanma anı jandarma dronu ile kaydedildi.

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