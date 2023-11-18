Firma yöneticisini internetten telefon aldığına pişman eden olay

Zonguldak'ta E.Ö., ürün fiyatlarını sıralayan ve ucuz olanı bulmayı sağlayan bir internet sitesinin yönlendirmesiyle cep telefonu satın aldı. Aldığı telefon kaçak ve kullanılmış çıkan E.Ö., “Firmaya bir şekilde ulaştık, bize ‘Ürünü geri gönder’ dediler. Verdikleri kargo koduyla geri gönderdik. 55 bin TL ödeme yaptım, paramı geri alamıyorum. Resmen dolandırıldık” dedi. E.Ö., aracı site, e-ticaret sayfası ve kargoyu teslim alan yetkililerinden şikayetçi oldu.

KAYNAK: DHA
Firma yöneticisini internetten telefon aldığına pişman eden olay

Gıda sektöründeki bir firmada yöneticilik yapan E.Ö., cep telefonu almak için internette fiyat kıyaslaması yapan ve ucuz ürünleri listeleyen bir internet sitesine girdi.

Güvendiği sitenin yönlendirdiği e-ticaret sayfasından 24 Ekim’de telefon satın alan E.Ö. cihaz eline ulaştığında kutusunun açıldığını ve cihazın yeni olmadığını fark etti.

Ayrıca cihazın ‘yurt dışı’ ürünü olduğunu fark eden E.Ö., firmaya ulaşarak cihazı 28 Ekim’de iade amaçlı kargoya verdi.

Kendisine firmanın 7 iş günü içinde paranın hesabına yatırılacağını söylediğini ancak hala yatırılmadığını söyleyen E.Ö., aracı site, e-ticaret sayfası ve kargoyu teslim alan yetkililerinden şikayetçi oldu.

en-ucuz-urunu-siralayan-sitenin-yonlendirmesiyle-aldigi-cep-telefonu-kacak-ve-ikinci-el-cikti-4842-dhaphoto6.jpg

FİYAT KARŞILAŞTIRDIĞI SİTEYE GÜVENMİŞ

Türkiye’nin en bilinir sitelerinden birine güvenerek yönlendirdiği sayfadan cep telefonu aldığını ve 55 bin lira ödeme yaptığını söyleyen E.Ö., “Beni bir mağazaya yönlendirdi, oradan kredi kartıyla tek çekim yaparak satın aldım. Cihaz geldi, kullanılmış ambalajı açık ve kaçak şekildeydi.

en-ucuz-urunu-siralayan-sitenin-yonlendirmesiyle-aldigi-cep-telefonu-kacak-ve-ikinci-el-cikti-4842-dhaphoto3.jpg

Cihazın kurulumunu yapamadık, yurt dışına ait olduğu ve ne olduğu belli olmadığı için. Firmaya bir şekilde ulaştık, bize ‘Ürünü geri gönder’ dedi.

Verdikleri kargo koduyla geri gönderdik. 15 gün önce ‘Paranız, siteden aldığınız için 7 gün içinde kartınıza iade olacaktır’ diye söylediler ama bankaya falan ulaşmadılar, yapacaklarını da sanmıyorum” dedi.

MAĞDURİYETİNİN GİDERİLMESİNİ İSTİYOR

Yaşadığı sorundan sonra fiyat karşılaştırması için kullanılan internet sitesine ulaşan E.Ö., “Mağdur olduğumu söyledim. ‘O bizi ilgilendirmez, biz sadece fiyat karşılaştırması yapan bir siteyiz’ Ben arada bu firma olmasa o ürünü almazdım.

O firmanın ünvanına güvenerek ben satın aldım. Beni mağdur etti. Resmen dolandırıldık açıkçası, 55 bin TL ödeme yaptım. Paramı geri alamıyorum. Ben aracı firmanın mağduriyetimi gidermesini rica ediyorum” diye konuştu.

İlgili Haberler
Siirt’te 450 bin liralık kaçak cep telefonu ele geçirildi
Gaziantep'te 867 bin TL değerinde kaçak telefon ele geçirildi
Elazığ’da 55 adet kaçak telefon ele geçirildi: 2 gözaltı
Elazığ’da 55 adet kaçak telefon ele geçirildi: 2 gözaltı
Kaçakçılık operasyonunda 350 bin TL değerinde kaçak telefon ele geçirildi
Kaçakçılık operasyonunda 350 bin TL değerinde kaçak telefon ele geçirildi
Öne Çıkanlar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 16 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 16 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
Şener Üşümezsoy yolların çatlayıp yarıklardan lavların çıktığı yeri açıkladı
Şener Üşümezsoy yolların çatlayıp yarıklardan lavların çıktığı yeri açıkladı
MasterChef All Star 152. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 152. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Metin Uca kimdir? Metin Uca neden öldü?
Metin Uca kimdir? Metin Uca neden öldü?
AKP’li Ravza Kavakçı’nın istediği kararı vermeyen hakime soruşturma!
AKP’li Ravza Kavakçı’nın istediği kararı vermeyen hakime soruşturma!
Son Haberler
Türkiye ile Angola arasındaki gümrük anlaşması Resmi Gazete'de Gündem
Türkiye ile Angola arasındaki gümrük anlaşması Resmi Gazete'de
Kütahya’da fuhuş operasyonu Yaşam
Kütahya’da fuhuş operasyonu
IMF Başkanı Georgieva "faiz oranları uzun süre yüksek kalacak" Ekonomi
IMF Başkanı Georgieva "faiz oranları uzun süre yüksek kalacak"
Söndürülmeyen mangal evi küle çevirdi Yaşam
Söndürülmeyen mangal evi küle çevirdi
Aydın'da KYK yurdundaki asansör faciasında yeni tutuklama Gündem
Aydın'da KYK yurdundaki asansör faciasında yeni tutuklama
Arda Güler'in psikoloğu iyileşmesi için elinden geleni yapacak: Onu iyileştirebilecek şey bende saklı Spor
Arda Güler'in psikoloğu iyileşmesi için elinden geleni yapacak: Onu iyileştirebilecek şey bende saklı