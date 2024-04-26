Fırtınada hasar gören minare sökülüyor

Kaynak: DHA
Fırtınada hasar gören minare sökülüyor
Çankırı’da, 20 Nisan tarihinde meydana gelen fırtına sonucunda Bademli Camisi’nin iki minaresinden birinin sökümüne başlandı.

Hasar görmüş olmasına rağmen ayakta kalan diğer minarenin de yeniden inşa edilmesine karar verildi. Bu amaçla, vinç yardımıyla minarenin söküm işlemine başlandı. İlk olarak minarenin alem kısmı halatlara bağlanarak vinçle yere indirildi. Ardından, minarenin beton kısmı da bloklar halinde kesilerek parça parça yere indirilmeye başlandı.

Çankırı Belediyesi koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, 61 metre uzunluğundaki minarenin 3 gün içinde tamamen sökülmesi planlanıyor. Bu süreçte, caminin yeniden inşası için gerekli adımlar atılacak.

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