Fırtınada hasar gören minare sökülüyor

Hasar görmüş olmasına rağmen ayakta kalan diğer minarenin de yeniden inşa edilmesine karar verildi. Bu amaçla, vinç yardımıyla minarenin söküm işlemine başlandı. İlk olarak minarenin alem kısmı halatlara bağlanarak vinçle yere indirildi. Ardından, minarenin beton kısmı da bloklar halinde kesilerek parça parça yere indirilmeye başlandı.

Çankırı Belediyesi koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, 61 metre uzunluğundaki minarenin 3 gün içinde tamamen sökülmesi planlanıyor. Bu süreçte, caminin yeniden inşası için gerekli adımlar atılacak.