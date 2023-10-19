Editör: Naim Arıoğlu
Kilolar insanların korkulu rüyası olmaya devam ediyor. Özellikle de kışa doğru giderken insanların evde geçirme süresi çok olacağı için kilo sorunu korkutmaya devam ediyor.
Bu süreçte kilolardan kurtularak fit olmanın 6 müthiş ipucu ortaya çıktı.
İŞTE 6 MÜTHİŞ İPUCU…
-Alışveriş ilgili kritik uyarı
Aç karnına alışverişe çıkmayın, yoksa ihtiyacınız olmayan şeyleri alıp hem paranızı hem de sağlığınızı boşa harcarsınız. Alışveriş sepetinize yüksek kalorili yiyecekleri koymamaya dikkat edin.
-Hareketli olun
Dengeli ve kaliteli beslenerek kilonuzu kontrol altında tutabilir ve sağlıklı kalabilirsiniz. Bu yüzden yürüyüş yapmaktan kaçınmayın.
-Abur cuburdan uzak durun
Sıcak havalarda mont giymeyeceğiniz gibi, gereksiz ve zararlı olan bu ürünleri de tüketmemelisiniz.
-Porsiyonlarınızı küçültün
Et ürünlerini özellikle az miktarda yemelisiniz.
-Acele etmeyin, keyfini çıkarın
Yemeğin tadını, kokusunu, baharatlarını hissederek ve şükrederek yiyin. Bu şekilde daha çabuk doyar ve tatmin olursunuz.
-Sorunun kaynağını bulun
Bir uzmanla çalışmak faydalı olabilir. Nedeni bilinen sorunlar daha kolay çözülür.
-İçeceklere dikkat edin
Yüksek şekerli veya mısır şurubu içeren içecekler çok fazla tüketiliyor ve suyun yerini alıyor. Bu durum hem su içmenizi azaltır hem de su yerine aldığınız içeceğin size fazladan kalori verdiği gerçeğiyle karşı karşıya bırakır.