Fit olmanın 6 müthiş ipucu ortaya çıktı

İnsanların korkulu rüyası olan kilolardan kurtularak fit olmanın 6 müthiş ipucunun ortaya çıkması dikkat çekti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Fit olmanın 6 müthiş ipucu ortaya çıktı

Editör: Naim Arıoğlu

Kilolar insanların korkulu rüyası olmaya devam ediyor. Özellikle de kışa doğru giderken insanların evde geçirme süresi çok olacağı için kilo sorunu korkutmaya devam ediyor.

Bu süreçte kilolardan kurtularak fit olmanın 6 müthiş ipucu ortaya çıktı.

İŞTE 6 MÜTHİŞ İPUCU…

-Alışveriş ilgili kritik uyarı

Aç karnına alışverişe çıkmayın, yoksa ihtiyacınız olmayan şeyleri alıp hem paranızı hem de sağlığınızı boşa harcarsınız. Alışveriş sepetinize yüksek kalorili yiyecekleri koymamaya dikkat edin.

-Hareketli olun

Dengeli ve kaliteli beslenerek kilonuzu kontrol altında tutabilir ve sağlıklı kalabilirsiniz. Bu yüzden yürüyüş yapmaktan kaçınmayın.

-Abur cuburdan uzak durun

Sıcak havalarda mont giymeyeceğiniz gibi, gereksiz ve zararlı olan bu ürünleri de tüketmemelisiniz.

-Porsiyonlarınızı küçültün

Et ürünlerini özellikle az miktarda yemelisiniz.
-Acele etmeyin, keyfini çıkarın

Yemeğin tadını, kokusunu, baharatlarını hissederek ve şükrederek yiyin. Bu şekilde daha çabuk doyar ve tatmin olursunuz.

-Sorunun kaynağını bulun

Bir uzmanla çalışmak faydalı olabilir. Nedeni bilinen sorunlar daha kolay çözülür.

-İçeceklere dikkat edin

Yüksek şekerli veya mısır şurubu içeren içecekler çok fazla tüketiliyor ve suyun yerini alıyor. Bu durum hem su içmenizi azaltır hem de su yerine aldığınız içeceğin size fazladan kalori verdiği gerçeğiyle karşı karşıya bırakır.

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