Fiyatlar yarıya indi. Tatile çıkacaklar dikkat: Sektörden 'U' dönüşü

Bodrum, Alaçatı, Çeşme gibi Türkiye'nin önemli tatil beldeleri, son dönemde artan fiyatlarıyla gündemde yer aldı. Ancak bu kez Bodrum'dan indirim haberleri gelmeye başladı.

Türkiye'deki tatil bölgelerindeki yüksek fiyatlar nedeniyle vatandaşların tercihi, kapıda vize uygulaması bulunan Yunan adalarına yöneldi.

Bu durum, Bodrum gibi yerlerdeki otellerin doluluk oranlarını olumsuz etkiledi. Turizmciler, kapıda vize uygulamasının kaldırılmasını ve fiyatların rekabetçi seviyelere çekilmesini talep ediyor.

"YÜZDE 50 İNDİRİM YAPTILAR"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Bodrum Bölge Temsil Kurulu Başkanı Mustafa Demir, Bodrum'daki otellerin fiyat indirimi yaptığını duyurdu. Demir, "Temmuzun ikinci yarısından başlayarak, ağustosun ilk iki haftası dahil olmak üzere, bazı oteller yüzde 50'lere varan indirimler yaptı. Pahalı satamadıkları için indirime gidildi" ifadelerini kullandı.

Bu indirimlerin, bölgedeki turist sayısını artırmak ve doluluk oranlarını yükseltmek amacıyla yapıldığı belirtildi.

'EN AZINDAN MALİYETLER KARŞILANSIN'

Mustafa Demir, otellerin neden indirim yaptığını açıkladı. Demir, "Sabit maliyetler, elektrik, personel ve otel kiraları sabit kalırken, yiyecek-içecek ve temizlik maliyetleri değişken olduğu için otelci meslektaşlarımız hesaplarını yaptılar. En azından odalar boş kalmasın, personele maaş ödeyebilsinler ve işten çıkarmaların önüne geçilsin diye indirime gittiler" dedi.

Demir, bu indirimlerin turizm sektöründeki zorlukları aşmak için bir önlem olduğunu belirtti.

Başkan Mustafa Demir, otellerin bu sezon para kazanmasa da personellerini tutabileceklerini belirterek, "Bu sezon para kazandıkları bir dönem değil ama en azından personellerini tutabilecekleri bir sezon olacak" dedi.

"İÇ PAZARDA DARALMA VAR"

Demir, Bodrum'da temmuz-ağustos aylarında otel doluluk oranının genellikle yüzde 60'lara yakın olduğunu, ancak bu dönemde iç pazarın bu oranı sağlamadığını söyledi.

Demir, "Bu yüzden otellerde boşluk var, günübirlik kiralamalar Bodrum'da arttı. Ekonomik durum da belli; bu nedenle Bodrum'da iç pazarda yüzde 20'nin üzerinde bir daralma var" ifadelerini kullandı.