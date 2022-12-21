Profesörden flaş açıklama: Koronavirüsün ilk zamanlarında görülen vakalar yeniden gelmeye başladı

Samsun’da özel bir hastanede çalışan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, artan Covid vakalarıyla ilgili uyarılarda bulundu.

Özkaya, “Pandeminin ilk zamanlarında gördüğümüz akciğer tutulumu vakaları artık yeniden gelmeye başladı diyebiliriz. Başa dönmek istemiyoruz. Daha ağır vakalar görmek istemiyoruz. O yüzden bu kış yılbaşı özellikle toplu aktivitelerde, yılbaşı geliyor, yılbaşında kalabalık ortamlarda mümkün olduğunca maske takmaya ve kalabalıktan uzak durmaya özen göstermemiz lazım. Yoksa yılbaşı öncesi gelen bu akciğer tutulumları yılbaşından sonra da yasakları geri getirecektir” dedi.

Özkaya, şunları söyledi:

"SON BİR AYDIR COVID VAKALARI ARTMAYA BAŞLADI"

“Yaklaşık, 2022’nin nisan, mayıs ayından beri Covid vakaları görmüyorduk diyebiliriz. Tek tük Covid vakaları da olsa, akciğer tutulumu yoktu ve mevcut aşıların akciğer tutulumunu önlediğini biliyorduk. Yalnız son bir ay içinde Covid vakalarında artış başladı ama hala akciğer tutulumu izlemiyorduk.

Hala aşıların koruduğunu düşünüyorduk ama sanırım son günlerde Covid vakalarının artmaya başlamasıyla ve mevcut aşıların da etkisinin azalmasıyla beraber ve aşılamanın da azalmasıyla beraber, daha yılbaşından sonra beklediğimiz akciğer tutulumları tekrar gelmeye başladı. Bu şu demek Covid’deki ilk zamanlarda, Covid pozitif vakalar görüyorduk ama akciğer tutulumları görmüyorduk. Çok panik yapıyorduk o zamanlar ve bir süre sonra akciğere inmeye başladığını gördük.

"COVID SALGINI NEDENİYLE AKCİĞER TUTULUMLARI ARAMIZA DÖNDÜ"

Şimdi Covid’in ilk salgın zamanlarındaki, ilk baştaki vakalar gibi yeni yeni akciğer tutulumları gelmeye başladı. Özellikle 60 yaş üstünde ve aşının üstünden bir yıl geçmişse akciğer tutulumu gözlemeye başladık. Bu ne demek özellikle 60 yaşın üstünde aşının üzerinden en az 6 ay geçmişse, aşı hakkı çıkmışsa mutlaka 60 yaş üstünün aşılanması gerekiyor. Çünkü Covid salgını en başında gördüğümüz akciğer tutulumlarının tekrar aramıza döndüğünü söyleyebiliriz. Bir de gerçekten şu an grip mi, Covid mi ayırt edemediğimiz toplumda tüm insanları etkileyen bir salgın var.

"BAŞA DÖNMEK, DAHA AĞIR VAKALAR GÖRMEK İSTEMİYORUZ"

Hep şunu söylüyoruz, artık neredeyse herkes Covid ile tanıştı. Herkeste Covid virüsü var ve özellikle zeminde virüs yükü olduğu için, pandemi öncesi bizi hasta etmeyen diğer virüsler, solunum yolları virüsleri, RSV dediğimiz influenza dediğimiz virüsler artık çok kolay hasta ediyor ve 1-2 günde iyileşeceğimiz grip ve benzeri semptomlar, haftalarca aylarca devam ediyor. Özellikle öksürük kalıcı bir halde. Neredeyse toplumun tamamı artık öksürük şikâyetiyle mücadele ediyor diyebiliriz.

O yüzden, özellikle 60 yaş üstü ve Covid aşısı üzerinden 6 aya ve daha fazla zaman geçmişse, Covid aşılarıyla tekrar aşılanmalarını öneriyoruz. Çünkü pandeminin ilk zamanlarında gördüğümüz akciğer tutulumu vakaları artık yeniden gelmeye başladı diyebiliriz. Başa dönmek istemiyoruz. Daha ağır vakalar görmek istemiyoruz.

O yüzden bu kış yılbaşı özellikle toplu aktivitelerde, yılbaşı geliyor, yılbaşında kalabalık ortamlarda mümkün olduğunca maske takmaya özen göstermemiz lazım ve kalabalıktan oldukça uzak durmaya özen göstermemiz lazım. Yoksa yılbaşı öncesi gelen bu akciğer tutulumları yılbaşından sonra da yasakları geri getirecektir."

(ANKA)