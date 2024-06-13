Flaş... Flaş... Bakan Tekin’den 20 bin öğretmen ataması açıklaması

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Flaş... Flaş... Bakan Tekin’den 20 bin öğretmen ataması açıklaması

Habertürk televizyonuna açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 20 bin öğretmen atamasının ne zaman yapılacağını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Habertürk’te Fevzi Çakır’ın programına katıldı.

Programda öğretmen atamalarına ilişkin konuşan Bakan Tekin, öğretmenlerin güvenlik soruşturmasından geçtiğini belirterek, soruşturma bittiği an atamaların yapılacağını açıkladı.

Bakan Tekin, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Sözlü ile ilgili mekanizma tamamlanınca, bittikten sonra 657 ile ilgili mekanizmalar var. Güvenlik soruşturmaları takvimi var. Bittiği an itibariyle atamalarını yapıp, ailemize katmış olacağız. 20 bin kişiyle ilgili ilgili birimlerden cevaplarımızı almış olacağız. Yeni öğretim yılına yetiştirmeyi arzu ediyoruz. Yetiştiremezsek yetiştirdiğimiz yerden devam edeceğiz” diye konuştu.

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ENGELLİ ÖĞRETMENLERİN ATANMASI

Engelli öğretmen atamalarıyla ilgili ilgili konuşan Bakan Tekin, sürecin Aile ve Sosyal Bakanlığı tarafından yürütüldüğünü belirterek, onların kendilerine verilen kadro sayısını bakanlıklar arasında bölüştürüldüğünü ve kendilerine de tahsiste bulunacaklarını açıkladı.

Bakan Tekin, süreç tamamlandığında engelli öğretmenlerin ilgili atama sürecini duyurduklarını ve oradan sayı beklediklerini ifade etti.

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