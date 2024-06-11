Flaş.. Flaş.. Erdoğan CHP'de

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Flaş.. Flaş.. Erdoğan CHP'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP’ye yapacağı iade-i ziyaret için Ankara’da bulunan CHP Genel Merkezine geldi.

Yerel seçim sonrasında konuşulan normalleşme söylemleri sonrasında 2 Mayıs tarihinde Özgür Özel, AKP Genel Merkezinde Erdoğan ile görüşme gerçekleştirdi.

Yapılan görüşmede yeni anayasa ve ülke gündemi hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. AKP'li kurmaylar tarafından yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'ye yapacağı iade-i ziyaretin Kurban Bayramı öncesinde yapılacağını açıklanmıştı. Erdoğan'ın CHP Genel Merkezine son ziyareti bundan 18 sene önce yapılmıştı.

Özgür Özel geçtiğimiz günlerde görüşmenin 11 Haziran (bugün) saat 16.00'da CHP Genel Merkezinde olacağını aktarmıştı. Kritik görüşme için bugün Beştepe'den yola çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP Genel merkezine geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı CHP Genel Merkezi önünde Özgür Özel karşıladı. Erdoğan’a Hasan Doğan, Mustafa Elitaş, Çağatay Kılıç eşlik ediyor.

Recep Tayyip Erdoğan bundan 18 sene önce CHP Genel Merkezine yaptığı ziyarette Başbakan görevindeydi. Bugün yapılan ziyaret Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı sıfatı ile yaptığı ilk ziyaret olarak tarihe geçti.

İkili fotoğraf çekiminin ardından Özel'in 12'nci kattaki makam odasına geçiş yaptı.

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GÖRÜŞMEDEN İLK KARELER GELDİ

CHP Genel merkezinde yapılan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özgür Özel'in görüşmesinden ilk kareler geldi.

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