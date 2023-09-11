Flaş… Flaş… Ermeni güçleri Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Ermeni̇stan'a ait güçlerı̇n Azerbaycan mevzı̇lerı̇ne ateş açtığı bilgisi paylaşıldı.

Flaş… Flaş… Ermeni güçleri Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan güçlerinin Azerbaycan ordusuna ait mevzilere ateş açtığını duyurdu.

Gadabey ilçesinin hedef alındığı belirtilen açıklamada ordunun ‘müdahale tedbirleri’ aldığı kaydedildi.

Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklama şu şekilde:

“11 Eylül günü saat 22:00-22:10 saatleri arasında Çambarek ilçesinin Cil ve İmirli yerleşim yerleri istikametinde bulunan mevzilerden Ermeni silahlı kuvvetlerine ait birlikler, Azerbaycan Ordusu'na ait mevzilere ateş açmıştır. Gadabey ilçesine bağlı Ayriveng, Goyeli ve Garavaller yerleşim birimlerine farklı kalibreli ateşli silahlarla defalarca ateş açıldı.

Ordumuzun birimleri tarafından söz konusu istikametlerde müdahale tedbirleri alınmıştır.”

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