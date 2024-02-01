Flaş... Flaş... Gebze'de ABD firmasının fabrikasına baskın. Yöneticiler rehin alındı

Gebze’de bugün saat 15.00 sıralarında kimliği belirsiz kişi, elinde silahla ABD firması olan P&G’ye ait fabrikanın ana binasına girdi.

Şüpheli iddiaya göre İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla fabrikadakileri rehin aldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz da bilgi almak üzere bölgeye hareket etti. Ayrıca fabrika önüne özel harekat polisleri yönlendirildi. Fabrikanın bulunduğu cadde araç ve yaya geçişine kapatıldı.

ÇALIŞANLAR İÇERİDEN ÇIKARILDI

Gebze’de ABD firmasına silahlı bir baskın düzenlendi. Gebze Yenigün Gazetesi sahibi Uğur Saray’ın açıkladığı son bilgilere göre fabrika iki kısımdan oluşuyordu.

İdarecilerin ve çalışanların olduğu iki bölüm farklı alanlarda yer alırken mavi yaka çalışanlarının fabrikadan çıkarıldığı veya güvenli bölgeye aktarıldığı ifade edildi.

Silahlı baskını düzenleyen şahsın ve şahısların sayısı tam olarak bilinmemekle beraber Gebze Organize Sanayi Bölgesinin Türkiye’de yabancı yatırımın en fazla olduğu sanayi bölgesi olduğu bildirilirken yapılan silahlı baskının ses getirme amaçlı olabileceği vurgulandı.

KAYMAKAM OLAY YERİNDE

Saray’ın açıkladığı son bilgilere göre Gebze Kaymakamı’nın olay yerinde gittiği bildirildi. Rehin alan şahıs ve şahıslarla herhangi bir temas şu ana kadar kurulmadı.

İSRAİL'İ PROTESTO ETMEK İÇİN

Bölgeden aktarılan son bilgilere göre silahlı baskını yapan şahsın İSrail'i protesto etmek için baskını gerçekleştirdiği iddia edildi.

ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ SEVK EDİLDİ

Baskın yapılan fabrikada rehineleri kurtarmak ve şahsı etkisiz hale getirmek için bölgeye özel harekat polislerinin sevk edildiği bildirildi.

7 İŞÇİ REHİN

Silahlı baskının yapıldığı fabrikadan edinilen son bilgilere göre baskında 7 kişi rehin durumda.