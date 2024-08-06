Flaş… Flaş… Meclis Instagram için olağanüstü toplantıya çağrıldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Flaş… Flaş… Meclis Instagram için olağanüstü toplantıya çağrıldı

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu’nun CHP, İYİ Parti ve DEM Parti üyesi milletvekilleri, Instagram’a getirilen erişim engeli sebebiyle komisyonun acil olarak toplanmasını istedi.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu’nun CHP, İYİ Parti ve DEM Parti üyesi milletvekilleri, Instagram’a getirilen erişim engeli nedeniyle komisyonun 8 Ağustos'ta acil olarak toplanması talebinde bulundu.

Milletvekillerinin ortak imzayla Komisyon Başkanlığı’na yaptıkları başvuruda, şu ifadelere yer verildi:

"İletişim ve bilgi paylaşımında önemli bir rol oynayan dijital mecraların özgürlüğü, demokratik toplumların vazgeçilmez bir parçasıdır. Son dönemde Instagram sosyal medya platformunun erişime engellenmesi, bireylerin iletişim özgürlüğü ve bilgi edinme hakkını doğrudan etkileyen bir durum ortaya koymuştur. Anayasamızın herkesin düşünce ve kanaatlerini açıklama, yayma özgürlüğünü güvence altına almıştır. Ayrıca, uluslararası standartlar ve insan hakları belgeleri, iletişim özgürlüğünün korunmasını ve bu özgürlüğün engellenmemesini temel bir hak olarak tanımaktadır. Instagram'ın erişime engellenmesi, ifade özgürlüğü ve bilgi paylaşım hakkını kısıtlamakta, dolayısıyla demokratik değerlere aykırı bir durum teşkil etmektedir."

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