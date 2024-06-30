Formula 1'de sürpriz son. İlk kez oldu

Dünyanın en çok takip edilen motorspor organizasyonu Formula 1'de büyük bir sürpriz yaşandı...

Mercedes’in yıldız pilotu George Russell, Formula 1 Dünya Şampiyonası’nın 11. ayağı olan Avusturya Grand Prix’sinde zafere ulaştı.

Spielberg’deki nefes kesen Red Bull Ring pistinde gerçekleşen mücadelede, 71 tur sonunda Russell, 1 saat 24 dakika 22 saniye ile damalı bayrağı ilk gören isim oldu. Yarışa üçüncü pozisyondan başlayan Büyük Britanyalı pilot, Verstappen ve Norris’in karıştığı talihsiz kazayı fırsata çevirerek, F1 kariyerinin ikinci büyük zaferini kazandı.

McLaren’den Oscar Piastri, liderin sadece 1.906 saniye ardında ikinci sırayı alırken, Ferrari’den Carlos Sainz 4.533 saniye geride üçüncülüğü elde etti. Kazanın mağduru Norris yarışı tamamlayamazken, cezalı Verstappen beşinci sırada yer buldu.

Formula 1 takvimindeki sonraki durak, 7 Temmuz’da gerçekleştirilecek olan Büyük Britanya Grand Prix’si olacak.

Avusturya Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 237 puan

2. Lando Norris (Büyük Britanya): 156

3. Charles Leclerc (Monako): 150

4. Carlos Sainz (İspanya): 135

5. Sergio Perez (Meksika): 118

Takımlar

1. Red Bull: 355

2. Ferrari: 291

3. McLaren: 268

4. Mercedes: 196

5. Aston Martin: 58