Formula 1'de zafer Ferrari'nin. İtalyanlar çıldırdı

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 16. yarışı olan İtalya Grand Prix'si müthiş bir heyecana sahne oldu.

Monza kentinde gerçekleştirilen 5,7 kilometrelik pistteki yarışta ev sahibi konumundaki Ferrari'nin Monacolu pilotu Charles Leclerc birinci oldu.

Leclerc, bu sezonun ikinci galibiyetini elde etti ve Monakolu pilotun kariyerindeki yedinci zaferi oldu.

McLaren’den Oscar Piastri ikinci sırada yer aldı, takım arkadaşı, sıralama turlarında pole pozisyonun sahibi olan Lando Norris ise üçüncü oldu.

Şampiyon lideri Max Verstappen ise podyumun dışında kalarak yarışı sekizinci sırada tamamladı. Verstappen, üst üste altıncı kez yarış kazanamadı; son zaferini İspanya Grand Prix’sinde elde etmişti.