Fortnite'de skandal: Esporcuya ömür boyu men cezası

Avustralyalı eSpor oyuncusu Morgan Bamford, oyun dünyasında 'Repulse' takma adıyla tanınıyordu. Ancak Bamford, Fortnite Champion Series (FNCS) 2023 Büyük Finalleri’ne hileyle katıldığını itiraf ettikten sonra rekabetçi turnuvalardan süresiz olarak men edildi.

Bamford, 15 Şubat 2025’te YouTube üzerinden yayınladığı videoda, geçmişte yaptığı hatayı kabul etti. Normalde oyun içi performanslarını sergilediği platformda bu kez sadece bir itiraf ve özür mesajı vardı. Hilesini detaylarıyla anlatan eSporcu, Epic Games ile varılan hukuki anlaşma çerçevesinde bu açıklamayı yapma zorunluluğunun olduğunu da belirtti.

EPİC GAMES: HİLEYE YER YOK!

Fortnite’ın yayıncısı Epic Games, olayla ilgili yaptığı açıklamada sert bir tutum sergiledi. Şirketin X (eski adıyla Twitter) hesabından paylaşılan mesajda, “Hile, asla başarıya giden bir yol değildir. FNCS'ye haksız bir şekilde katılmak için hesabını paylaşan bir oyuncu hakkında hukuki işlem başlattık. Artık süresiz olarak turnuvalardan men edildi ve kazandığı ödül hayır kurumlarına bağışlandı.” ifadeleri yer aldı.

2023 yılında Kopenhag’da düzenlenen FNCS Büyük Finalleri’ne katılmaya hak kazanan Bamford ve o dönemki takım arkadaşı ‘Jace’, turnuva başlamadan birkaç gün önce diskalifiye edilmişti. Ancak şimdiye kadar, hile yaparak elemeleri geçtiği resmi olarak açıklanmamıştı.

Cheating is never a winning strat.



We took legal action against a player who shared their account to unfairly qualify for FNCS. Now they’re banned from Fortnite tournaments forever and their undeserved prize money was donated to charity.



Here’s their message to the Fortnite…