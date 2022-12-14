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Fransa-Fas maçında erken gol

2022 Dünya Kupası'nda merakla beklenen Fransa-Fas maçında gol erken geldi.

Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba - 22:14
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Fransa ilk atağında golü attı. 5. dakikada Hernandez'le öne geçti

Fransa-Fas maçında erken gol
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Maça takımlar şu onbirleriyle başladı:

Fransa: Lloris, Hernandez, Konate, Varane, Kounde, Fofana, Tchouameni, Mbappe, Griezmann, Dembele, Giroud.

Fas: Bono, Hakimi, El Yamiq, Aguerd, Saiss, Mazraoui, Ziyech, Ounahi, Amrabat, Boufal, En Nesyrr.

Karşılaşmaya Fas pas yaparak başladı. Ancak Fransa ilk atağında golü attı. 5. dakikada Hernandez topu ağlara yolladı ve Fransa öne geçti.

Fas'ın Dünya Kupası'nda rakip bir oyuncudan yediği ilk gol, yarı finalde geldi. Bundan önce yedikleri tek gol gruplarda gelmiş, o golü de Aguerd kendi kalesine atmıştı.

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