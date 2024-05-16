Fransa Yeni Kaledonya’ya asker gönderiyor

Kaynak: AA
Fransa Yeni Kaledonya’ya asker gönderiyor
Fransa’da Başbakanı Gabriel Attal’ın Yeni Kaledonya’ya asker sevk edeceği bildirildi.

Ulusal medyadan alınan bilgilere göre, Fransa Başbakanı Gabriel Attal, Yeni Kaledonya'daki şiddet olaylarına yanıt olarak oluşturulan Bakanlar Arası Kriz Masası toplantısına katıldı.

Attal, toplantının başlangıcında, Yeni Kaledonya'ya havalimanı ve limanların güvenliğini sağlamak için askerlerin gönderileceğini ve bölgede sosyal medya platformu TikTok'un yasaklanacağını duyurdu.

Başbakan Attal, Yeni Kaledonya'daki gelişmeler hakkında, yerel saatle 08.30'da yeniden toplanmak üzere Bakanlar Arası Kriz Masasının İçişleri Bakanlığı'nda toplanması talimatını verdi.

Bunun yanı sıra, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in direktifiyle, Yeni Kaledonya'da 2 bağımsızlık yanlısının ev hapsine alındığı bildirildi.

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