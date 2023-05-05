Fransız Sözcü, ABD'nin Paris'e müdahalesine ilişkin iddiaları yorumlamaktan kaçındı

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anne-Claire Legendre, eski Fransa Başbakanı Francois Fillon'un ülkesine en çok ABD'nin müdahale ettiği ifadelerine ilişkin yorum yapmak istemedi.

Fransız Sözcü, ABD'nin Paris'e müdahalesine ilişkin iddiaları yorumlamaktan kaçındı

Sözcü Legendre, bakanlığın haftalık basın konferansında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Fillon'un "Fransa'nın içişlerine en çok müdahalenin ABD'den geldiğiyle" ilgili iddiasına ilişkin soru üzerine Legendre, "yapacak bir yorumu olmadığını" söyledi.

Legendre, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna'nın Slovakya Dışişleri Bakanı Rastislav Kacer ile bu sabah görüştüğünü belirterek, görüşmede iki bakanın, Ukrayna-Rusya savaşını, temmuzda düzenlenecek NATO Zirvesini, Avrupa'nın stratejik özerkliğinin güçlendirilmesini ve Batı Balkanlardaki istikrarı ele aldıklarını kaydetti.

Fillon, salı günü Fransa'ya yönelik dış müdahalelere ilişkin parlamentonun soruşturma komisyonuna yaptığı açıklamalarda, "Dış müdahalelerle karşılaştım ve çoğu zaman ABD isimli dost ve müttefik ülkeden geliyordu." demişti.

Eski Fransa Başbakanı Fillon, eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ve kendisinin ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) tarafından 5 yıl boyunca dinlendiğini iddia etmişti.

(AA)

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