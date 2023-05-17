Frene boşalan kamyonet tümseğe çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Kaza, dün saat 17.30 sıralarında Kumluca ilçesinde Yazır Mahallesi'nde meydana geldi. İlçe merkezinden aldığı inşaat malzemelerini Olimpos turizm bölgesine götüren Salih Yıldız'ın kullandığı 06 CGH 980 plakalı kamyonet, iddiaya göre freni boşalınca kontrolden çıkarak toprak yolda tümseğe çarptı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, kamyonetteki İbrahim Uzun ile Mehmet Çiftçi'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Ekiplerce sıkıştığı araçtan çıkartılan Salih Yıldız ise Kumluca Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Cenazeler, incelemenin ardından memleketleri Şanlıurfa'ya gönderildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

(Kaynak: DHA)