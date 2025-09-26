Futbol dünyası yasta: 21 yaşındaki eski Arsenalli Billy Vigar hayatını kaybetti

Arsenal’in eski U21 oyuncusu Billy Vigar, Chichester City formasıyla çıktığı maçta yaşadığı beyin hasarı nedeniyle 21 yaşında hayata veda etti. Vigar’ın ölümü İngiltere’de derin üzüntü yarattı.

MAÇTA YAŞANAN TALİHSİZLİK

Chichester City’den yapılan açıklamaya göre, 20 Eylül Cumartesi günü Wingate & Finchley karşılaşmasında sakatlanan Vigar, beyin hasarı geçirdi. Hastaneye kaldırılan genç forvetin komaya girdiği ve salı günü ameliyat olmasına rağmen perşembe sabahı yaşamını yitirdiği bildirildi.

ARSENAL’İN ESKİ YILDIZ ADAYIYDI

Kariyerine Arsenal altyapısında başlayan Billy Vigar, 9 Ağustos’tan bu yana Chichester City forması giyiyordu. Genç futbolcunun ölümü, altyapısından yetiştiği Arsenal’de de büyük üzüntüyle karşılandı.

FUTBOL DÜNYASI YASTA

İngiltere Futbol Federasyonu ve Arsenal kulübü, Billy Vigar için taziye mesajı yayımladı. İngiliz basınına göre bu hafta sonu ligde oynanacak tüm maçlardan önce bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacak ve futbolcular siyah bant takacak.