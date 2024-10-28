Futbola yine şiddet karıştı! Hakeme uçan tekme attı

Futbol sahalarında şiddetle ilgili haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak ise Kıbrıs 1. Ligi'nde oynanan Çanakkale - Vadili karşılaşmasında tehlikeli boyutlara varabilecek sertlikte şiddet görüntüsü herkesi kokuttu.

Kıbrıs 1. Ligi'nde oynanan Çanakkale - Vadili karşılaşmasında Çanakkale forması giyen Hasan Çaka, hakeme karşı kendini tutamayarak yerinde duran hakeme, üstündeki formayı çıkartmasının ardından koşarak uçan tekme attı.

Darp edilen hakemin suratında morluklar olduğu görününrken, sağlık durumuyla alakalı detaylı bilgi henüz verilmedi.