G7 Dışişleri Bakanları Japonya'da toplanacak

Gazze, Ukrayna ve Hint-Pasifik konularını ele alacak olan G7 Dışişleri Bakanları zirvesi Japonya'da gerçekleştirilecek.

KAYNAK: AA
G7 Dışişleri Bakanları Japonya'da toplanacak

G7 2023 Dönem Başkanı Japonya'nın ev sahipliğinde, grup ülkelerinin Dışişleri Bakanları, 7-8 Kasım'da başkent Tokyo'da bir araya gelecek.

Dışişleri Bakanı Kamikawa Yoko'nun başkanlığındaki toplantıya ABD, Kanada, Almanya, İtalya, İngiltere, Fransa'nın Dışişleri Bakanları katılması bekleniyor.

Toplantıda, ilk ayını dolduran İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları, Rusya-Ukrayna krizi ile enerji ve iklim sorunları görüşülecek.

Bakanlar, Asya-Pasifik jeopolitiğinde Çin'in artırdığı nüfuzu ve Kuzey Kore'nin nükleer ve füze programlarının son durumu ele alacak.

"Serbest ve Açık Hint-Pasifik" kapsamlı işbirliği vurgusunun yapılacağı toplantı sonrası, görüşülen konuların kayda geçtiği bildirge yayımlanacak.

Bakanların ayrıca, mayısta Hiroşima'da düzenlenen G7 Liderler Zirvesin'de, grup ülkelerinin liderlerinin verdiği taahhütlerin altını çizmesi bekleniyor.

Toplantıda Kamikawa'nın 2,5 aydır Fukuşima'dan okyanusuna tahliye edilen radyoaktif atık suyun güvenilirliğini, mevkidaşlarına anlatacağı belirtiliyor.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, toplantı dolayısıyla geleceği Tokyo'da, Japonya Başbakanı Kişida Fumio tarafından kabul edilmesi bekleniyor.

2023 G7 Dönem Başkanı Japonya, yılın ilk G7 Dışişleri Bakanları toplantısını, nisan ayında Nagano eyaletinin Karuizawa kentinde düzenlemişti.

Kamikawa en son, eylülde Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu marjında da G7 mevkidaşlarıyla yaklaşık 2 saat süren görüşme gerçekleştirmişti.

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