Galada aşka geldiler! Devrim Özkan ile Lucas Torreria'dan dudak dudağa poz

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Galada aşka geldiler! Devrim Özkan ile Lucas Torreria'dan dudak dudağa poz

Lucas Torreira, sevgilisi Devrim Özkan’ı filmin galasında yalnız bırakmadı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Kerem Bürsin ve Devrim Özkan'ın başrolünü paylaştığı Mavi Mağara filminin galası geçtiğimiz akşam galası yapıldı. Özkan'ın galada sevgilisi Lucas Torreira ile öpüştüğü anlar fanları tarafından paylaşıldı.

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GALADA SEVGİLİSİNİ YALNIZ BIRAKMADI

Devrim Özkan ve Kerem Bürsin'in partner olduğu film merakla beklenirken filmin galası geçtiğimiz gün gerçekleşti.

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ŞIKLIĞIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Devrim Özkan başrol olduğu Mavi Mağara filminin galasında güzelliği ve şıklığıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Gün boyu galanın yapıldığı alanda röportaj veren ve çekim yapan Özkan’a akşam galada sevgilisi ünlü futbolcu Lucas Torreria da eşlik etti.

Devrim Özkan film gösterimi sonrası sevgilisini sarılıp öptü. Özkan sevgilisinin paylaşımına "İyi ki sen" notunu düştü.

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