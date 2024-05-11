Galatasaray bitirdi

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında yarın VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olacağı müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.
Dinamik ısınmayla başlayan antrenman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın taktik çalışmayla sona erdi.
Galatasaray'ın Danimarkalı savunma oyuncusu Victor Nelsson'un saçlarını sarı-kırmızıya boyaması dikkati çekti.
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