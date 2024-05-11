Galatasaray bitirdi

Kaynak: AA
Galatasaray bitirdi
Galatasaray Fatih Karagümrük maçı öncesi son antrenmanını yaptı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında yarın VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olacağı müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

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Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

Dinamik ısınmayla başlayan antrenman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın taktik çalışmayla sona erdi.

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Galatasaray'ın Danimarkalı savunma oyuncusu Victor Nelsson'un saçlarını sarı-kırmızıya boyaması dikkati çekti.

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