Galatasaray bunu bekliyordu! Torreira'nın durumu belli oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray bunu bekliyordu! Torreira'nın durumu belli oldu

Alanyaspor maçının devre arasında baygınlık geçiren Lucas Torreira, Liverpool maçında oynayıp oynayamayacağı merak ediliyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne kötü bir başlangıç yapan Galatasaray, ikinci maçında sahasında Liverpool ile karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'de oynanan Alanyaspor mücadelesinde rahatsızlanan Lucas Torreira'nın durumu da netleşti.

Maçtan sonra oyuncusunun durumuyla ilgili açıklama yapan teknik direktör Okan Buruk, "Devre arasında Torreira'nın bir rahatsızlığı oldu. Ufak bir baygınlık geçirdi ve yerine Lemina ile başladık" demişti.

Uruguaylı oyuncunun, sağlık probleminin olmadığı ve Liverpool maçında sahaya çıkabileceği öğrenildi.

LİVERPOOL MAÇI HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Galatasaray, İngiliz deviyle oynayacağı maçın hazırlıklarına dün başladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Okan Buruk yönetimindeki çalışma topla ısınmayla başladı. Sonrasında iki grup halinde 5'e 2 pas ve topa sahip olma çalışması yapan futbolcular, antrenmanı çift kale maçla tamamladı.

Galatasaray, hazırlıklarına bugün de devam edecek. Kulübün sosyal medya hesabından futbolcuların tesislere giriş anları paylaşıldı.

Son Haberler
Hayaldi gerçek oldu! 30 yıl sonra okuluna müdür oldu
30 yıl sonra okuluna müdür oldu!
Devrim niteliğinde dönüşüm: 2026'dan itibaren zorunlu! Uymayanlara para cezası...
Devrim niteliğinde dönüşüm: 2026'dan itibaren zorunlu! Uymayanlara para cezası...
Donald Trump öyle bir paylaşım yaptı ki! Fed Başkanı Jerome Powell'ın görevi sona mı erecek?
Donald Trump öyle bir paylaşım yaptı ki! Fed Başkanı Jerome Powell'ın görevi sona mı erecek?
Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem
Çin'de 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi: 7.800 kişi tahliye edildi, 11 kişi yaralı
Çin'de 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi: 7.800 kişi tahliye edildi, 11 kişi yaralı