Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe deplasmanda oynayacağı maç öncesi Galatasaray, UEFA'ya şikayet başvurusunda bulunulduğunu açıkladı.

GALATASARAY JOSE SANCHEZ'İ UEFA'YA ŞİKAYET ETTİ

Şampiyonlar Ligi'nde hafta içi Union Saint-Gilloise'ya sahasında 1-0 kaybettiği maçın İspanyol hakemi Jose Sanchez için UEFA'ya şikayet başvurusu yaptı.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Union Saint-Gilloise ile oynadığımız maçın hakemi Jose Sanchez ile ilgili UEFA'ya şikayette bulundu." denildi.