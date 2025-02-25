Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası 71 kişiye işlem yapıldı

Kaynak: İHA
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası 71 kişiye işlem yapıldı

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sırasında alınan güvenlik önlemleri ile ilgili İstanbul Valiliği açıklamada bulundu.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisiyle ilgili İstanbul Valisi Davut Gül tarafından sosyal medya hesabı X'te ve valiliğin resmi kanalları tarafından kamuoyuna açıklamada bulunuldu. Açıklamada 52 bin 152 seyirci önünde oynanan müsabakada 10 bin 30 görevlinin yer aldığı açıklandı.

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71 KİŞİYE İŞLEM YAPILDI

Açıklamanın devamında 8 şahsa meşale yakmak, 5 şahsa tribüne meşale sokmak, 5 şahsa sahaya torpil atmak, 53 şahsa "6222 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan toplamda 71 şahsa adli işlem yapıldığı belirtildi. Açıklamada ayrıca oynanan müsabakanın sorunsuz şekilde sona erdiği bilgisi paylaşıldı.

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