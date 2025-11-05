Trendyol Süper Lig’de yoluna emin adımlarla devam eden Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ise bu gece kader sınavına çıkıyor.

Sarı-kırmızılılar, lig etabının dördüncü haftasında Hollanda devi Ajax’a konuk olacak. Amsterdam’daki Johan Cruijff Arena’da TSİ 23.00’te başlayacak dev mücadeleyi Fransa Futbol Federasyonu'ndan Benoit Bastien yönetecek. Karşılaşma TRT 1 ve tabii platformundan canlı yayınlanacak.

GALATASARAY SERİ PEŞİNDE

Avrupa macerasına Frankfurt deplasmanındaki 5-1’lik mağlubiyetle başlayan Galatasaray, ardından Liverpool’u 1-0, Bodo/Glimt’i ise 3-1 mağlup ederek 6 puana ulaştı. Bu karşılaşmada alınacak galibiyet, sarı-kırmızılılar için yalnızca puan değil aynı zamanda tarihi bir başarı anlamı da taşıyor. 2012-2013 sezonunda Fatih Terim yönetiminde üst üste üç Şampiyonlar Ligi galibiyeti alan Galatasaray, 13 yıl sonra aynı başarıyı tekrarlamaya çok yakın.

AJAX ÇIKMAZDA

Hollanda temsilcisi Ajax, sezona kabus gibi bir başlangıç yaptı. Şampiyonlar Ligi’nin ilk üç maçında Inter’e 2-0, Marsilya’ya 4-0 ve Chelsea’ye 5-1 kaybeden Amsterdam ekibi henüz puanla tanışamadı ve averajla 36 takım arasında son sırada yer alıyor. Son 6 Avrupa maçını kaybeden Ajax, ayrıca son 11 resmi mücadelede kalesini gole kapatamadı. Bir dönem Beşiktaş forması giyen Wout Weghorst, bu sezon takımı adına en golcü isim olarak öne çıkıyor.

OSIMHEN REKORU GELİŞTİRMEK İSTİYOR

Victor Osimhen, üst üste yedinci Avrupa maçında gol atarak Burak Yılmaz'ı geride bırakmış ve kulüp rekorunu tek başına eline almıştı. Nijeryalı golcü seriyi geliştirmek için sahada olacak.

İLK 16 DAKİKA KRİTİK

Galatasaray bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde ilk gollerini her maçın ilk 16 dakikasında buldu. Okan Buruk'un öğrencileri yine hızlı bir başlangıç hedeflerken, Ajax cephesi ise ilk puanını alarak çıkışa geçmenin peşinde.