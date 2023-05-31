Galatasaray kupayı Fenerbahçe derbisinde kaldıracak

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, şampiyonluğun kazanılmasının ardından Beyaz TV'ye açıklamalarda bulunurken "O kupa pazar günü stada gelecek" dedi.

Galatasaray kupayı Fenerbahçe derbisinde kaldıracak

İşte Metin Öztürk'ün açıklamaları:

"Icardi kalacak mı?"

Metin Öztürk: Çalışmalarımız o yönde, Erden Timur büyük bir çaba gösteriyor.

"Şampiyonluk kupası pazar günü Fenerbahçe derbisine gelecek mi?"

Metin Öztürk: TFF talimatnamesi öyle diyor! 'Şampiyonluğu kesin olan takım, ilk iç saha maçında kupayı kaldırır' yazıyor. TFF'den bunu talep ediyoruz! Pazar günü o kupa stada gelecek!

Fenerbahçe derbisine galibiyet için çıkacağız. Perşembe gününden itibaren Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına başlarız. Fenerbahçe'yi de geçer, ağzımızın tadıyla şampiyonluğu kutlarız. Sonrasında Şampiyonlar Ligi hazırlıklarına başlarız.

Erden Timur ile aranızda sorun olduğu iddiaları

Metin Öztürk: Erden Timur yol arkadaşımız. Yönetim olarak beraber bu işleri yürüttük.

Öne Çıkanlar
Galatasaray nasıl şampiyon oldu? Lig bitti mi Erden Timur!
Galatasaray nasıl şampiyon oldu? Lig bitti mi Erden Timur!
Okan Buruk'tan Atatürk'lü şampiyonluk mesajı
Okan Buruk'tan Atatürk'lü şampiyonluk mesajı
Şampiyonluk maçının ilk 11'leri belli oldu. Galatasaray Ankaragücü'nü yenerse şampiyonluğunu ilan edecek
Şampiyonluk maçının ilk 11'leri belli oldu. Galatasaray Ankaragücü'nü yenerse şampiyonluğunu ilan edecek
Tayyip Erdoğan'ın uçağının kapısında neler yaşandı? Şerafettin Tilki Rıdvan Dilmen gerçeğini açıkladı
Tayyip Erdoğan'ın uçağının kapısında neler yaşandı? Şerafettin Tilki Rıdvan Dilmen gerçeğini açıkladı
Bu ne tesadüf! Tarihe geçen 8-0'lık Ankaragücü Galatasaray maçı 30 yıl sonra aynı günde oynanacak
Bu ne tesadüf! Tarihe geçen 8-0'lık Ankaragücü Galatasaray maçı 30 yıl sonra aynı günde oynanacak
Sinan Oğan ile Süleyman Soylu’nun ortak noktası!
Sinan Oğan ile Süleyman Soylu’nun ortak noktası!
Son Haberler
Galatasaray'dan uçakta 'Okan Buruk' tezahüratları Spor
Galatasaray'dan uçakta 'Okan Buruk' tezahüratları
Dolar kurunda yeni rekor. Artış durdurulamıyor Ekonomi
Dolar kurunda yeni rekor. Artış durdurulamıyor
Şampiyon Galatasaray İstanbul'a geliyor Spor
Şampiyon Galatasaray İstanbul'a geliyor
Torreira'dan şampiyonluk mesajı: Yüksel Galatasaray Spor
Torreira'dan şampiyonluk mesajı: Yüksel Galatasaray
Fatih Portakal Kemal Kılıçdaroğlu'na dair kulis bilgisini paylaştı Güncel
Fatih Portakal Kemal Kılıçdaroğlu'na dair kulis bilgisini paylaştı
Barış Alper ve Mertens şampiyonluğu böyle kutladı Spor
Barış Alper ve Mertens şampiyonluğu böyle kutladı
Kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarptı Yaşam
Kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarptı