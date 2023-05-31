Galatasaray kupayı Fenerbahçe derbisinde kaldıracak

İşte Metin Öztürk'ün açıklamaları:

"Icardi kalacak mı?"

Metin Öztürk: Çalışmalarımız o yönde, Erden Timur büyük bir çaba gösteriyor.

"Şampiyonluk kupası pazar günü Fenerbahçe derbisine gelecek mi?"

Metin Öztürk: TFF talimatnamesi öyle diyor! 'Şampiyonluğu kesin olan takım, ilk iç saha maçında kupayı kaldırır' yazıyor. TFF'den bunu talep ediyoruz! Pazar günü o kupa stada gelecek!

Fenerbahçe derbisine galibiyet için çıkacağız. Perşembe gününden itibaren Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına başlarız. Fenerbahçe'yi de geçer, ağzımızın tadıyla şampiyonluğu kutlarız. Sonrasında Şampiyonlar Ligi hazırlıklarına başlarız.

Erden Timur ile aranızda sorun olduğu iddiaları

Metin Öztürk: Erden Timur yol arkadaşımız. Yönetim olarak beraber bu işleri yürüttük.