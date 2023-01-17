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İşte penaltı pozisyonu. Alanyaspor isyanda

Alanyaspor - Galatasaray maçında penaltı itirazlarının yapıldığı pozisyon çok konuşuldu.

Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı - 23:51
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Galatasaray maçındaki tartışılan o pozisyon

İşte penaltı pozisyonu. Alanyaspor isyanda
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Karşılaşmanın 53. dakikasında yaşanan pozisyonda Emin Bayram'ın uzaklaştırdığı topa Alanyaspor'da Furkan Bayır vurdu.

Midtsjö'nun koluna çarpan top sonrası Alanyasporlu oyuncular hakeme koştu.

Pozisyonun devamında yapılan VAR incelemesinde devam kararı çıktı.

Karşılaşma sonrası ise hem Alanyasporlu futbolcular, hem de Alanyaspor teknik direktörü Farioli hakem Volkan Bayarslan'ın pozisyonu es geçtiğiyle ilgili demeçler verdi.

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