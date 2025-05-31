Galatasaray, Muslera ile ortak oldu

Kaynak: AA
Galatasaray, Muslera ile ortak oldu

Galatasaray, Muslera'nın sahibi olduğu Sportivo Bella Italia ile Güney Amerika’da genç yetenekleri keşfedecek.

Galatasaray Kulübü, Fernando Muslera'nın sahibi olduğu Uruguay 2. Futbol Ligi takımlarından Sportivo Bella Italia (Litoral SAD) ile protokol imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-kırmızılı takımdaki 14 sezonluk kariyerini noktalayan kaptan Muslera'nın sahibi olduğu Sportivo Bella Italia ile imzalanan protokol çerçevesinde Galatasaray, Güney Amerika bölgesindeki kulüpler ve futbol akademileriyle güçlü bir network oluşturulması, oyuncu gözlemciliği ve geliştirilmesi konularında stratejik iş birlikleri yürütecek.

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