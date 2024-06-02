Galatasaray taraftarı Mourinho'yu karşıladı

Fenerbahçe Jose Mourinho'ya kavuştu.

Sarı Lacivertliler, Mourinho ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Dünyaca ünlü teknik adam için bugün saat

19.00'da imza töreni düzenlenecek.

MOURINHO İSTANBUL'A İNDİ

Jose Mourinho'nun İstanbul'a gelmesi hem ülkede, hem de Avrupa'da manşetleri süslerken, bir Galatasaray taraftarı gündem oldu.

KARŞILAMAYA GİTTİ

Bir Galatasaray taraftarı, Jose Mourinho'yu karşılamak için Sabiha Gökçen Havalimanı'na gitti.

Fenerbahçe taraftarlarının yanında Mourinho'yu bekledi.

Galatasaraylı taraftarı gören Fenerbahçeliler şok oldu. Galatasaraylı taraftar ilgi odağı olurken, birçok kişi o anların fotoğrafını çekip sosyal medya hesabından paylaştı.

Fenerbahçeli taraftarlar ile yan yana gelen Galatasaray taraftarı, hatıra fotoğrafı çekildi.

O anlar sosyal medyanın gündemine oturdu.