Galatasaray taraftarı Mourinho'yu karşıladı

Düzenleme: Naim Arıoğlu
Galatasaray taraftarı Mourinho'yu karşıladı

Bir Galatasaray taraftarı, Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı teknik direktör Jose Mourinho'yu görmek için Sabiha Gökçen Havalimanına gitti.

Fenerbahçe Jose Mourinho'ya kavuştu.

Sarı Lacivertliler, Mourinho ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Dünyaca ünlü teknik adam için bugün saat

19.00'da imza töreni düzenlenecek.

MOURINHO İSTANBUL'A İNDİ
Jose Mourinho'nun İstanbul'a gelmesi hem ülkede, hem de Avrupa'da manşetleri süslerken, bir Galatasaray taraftarı gündem oldu.

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KARŞILAMAYA GİTTİ
Bir Galatasaray taraftarı, Jose Mourinho'yu karşılamak için Sabiha Gökçen Havalimanı'na gitti.

Fenerbahçe taraftarlarının yanında Mourinho'yu bekledi.

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Galatasaraylı taraftarı gören Fenerbahçeliler şok oldu. Galatasaraylı taraftar ilgi odağı olurken, birçok kişi o anların fotoğrafını çekip sosyal medya hesabından paylaştı.

Fenerbahçeli taraftarlar ile yan yana gelen Galatasaray taraftarı, hatıra fotoğrafı çekildi.

O anlar sosyal medyanın gündemine oturdu.

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