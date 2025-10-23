Avrupa'nın en büyük 10 liginde, yılına yenilgisiz devam eden takımlar arasında 2 Türk kulübü de girdi.

Çekya liginde 12 maça çıkan Slavia Prag, 7 galibiyet, 5 beraberlikle 26 puan topladı ve listenin ilk sırasında yer aldı.

İkinci sırada yer alan Galatasaray ise 9 karşılaşmada elde ettiği 8 galibiyet ve 1 beraberlikle 25 puana sahip durumda.

Hollanda liginde mücadele eden 25 puanlı Feyenoord da 8 maçtan galip ayrılırken, yalnızca AZ Alkmaar'la 3-3 berabere kaldı.

Dördüncü sıradaki Portekiz ekibi Porto ise 8 müsabakada 7 galibiyet ve 1 beraberlikle namağlup yoluna devam ediyor. Porto, Jose Mourinho'nun teknik direktörlüğü yaptığı, güçlü rakibi Benfica ile 5 Ekim'de oynadığı mücadeleden golsüz eşitlikle ayrıldı.

Alman devi Bayer Münih, 7'de 7 yaparak beşinci sırada yer alırken, Bayvera ekibi bir diğer Türk takımı takip ediyor.

Fenerbahçe, 9 maçta 5 galibiyet ve 4 beraberlikle 19 puan toplayarak listenin altıncı sırasında yer aldı.

Sarı lacivertli takımı, olaylı şekilde yollarını ayırdığı Jose Mourinho'nun öğrencileri takip ediyor. Benfica 8 maçın 5'inden 3 puan ayrılırken, 3 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.

Listenin sekizinci sırasında İtalya kulübü Atalanta yer aldı. Serie A'da 7 mücadeleye çıkan Atalanta, 2 galibiyet ve 5 beraberlikle 11 puan topladı.

TAKIMLARIN DEĞERİ

Almanya merkezli futbol istatistik sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre, listedeki 8 takımın piyasa değerleri şu şekilde:

1) Slavia Prag: 107 milyon Euro

2) Galatasaray: 305 milyon Euro

3) Feyenoord: 234 milyon Euro

4) Porto: 392 milyon Euro

5) Bayern Münih: 952 milyon Euro

6) Fenerbahçe: 292 milyon Euro

7) Benfica: 359 milyon Euro

8) Atalanta: 459 milyon Euro