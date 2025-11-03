Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi için hazırlıklarını sürdürürken, Fenerbahçe de dün akşamki Beşiktaş derbisinin sonrasında ara vermeden UEFA Avrupa için çalışmalara başladı.

Sarı kırmızılı takım, "Devler Ligi"nde 5 Kasım Çarşamba günü, Hollanda temsilcisi Ajax'a konuk olacak.

Cimbom maçın hazırlıklarını bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Topla ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, geniş alanda topa sahip olma çalışmasının ardından orta ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 13.00’te yapacağı antrenmanla Ajax maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

Sarı kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşadı. 6 puan toplayan Galatasaray, 14. sırada bulunuyor.

Fenerbahçe ise UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında, 6 Kasım Perşembe günü deplasmanda Çekya kulübü Viktoria Plzen'le karşı karşıya gelecek.

Dün akşam oynanan derbide Beşiktaş'ı 3-2 mağlup eden sarı lacivertli ekip, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklara başladı.

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen idman, salonda core çalışmasıyla başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, bireysel çalışmalarla tamamladı.

Beşiktaş derbisinde 45 dakikanın üzerinde süre alan futbolcular ise günü dinlenerek geçirdi.



Fenerbahçe, Viktoria Plzen maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Sarı lacivertli ekip, Avrupa Ligi'nde 2 galibiyet ve 1 yenilgiyle 6 puan toplayarak üçüncü haftayı 14. sırada tamamladı.