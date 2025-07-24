Galatasaray'a 10 numara Portekizli

Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen son şampiyon Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor.

Leroy Sane'yi renklerine bağlayan, Victor Osimhen transferini de bitirmek üzere olan sarı kırmızılılarda takımdan ayrılan Fernando Muslera ve Dries Mertens'in yerine kaleci ve 10 numara arayışları devam ediyor.

Gazeteci Reşat Can Özbudak'ın aktardığına göre Famalicao forması giyen Gustavo Sa, Galatasaray’a önerildi. Sarı kırmızılılar futbolcunun şartları hakkında bilgi aldı.

ÖZEL | Famalicao forması giyen Gustavo Sa, Galatasaray’a önerildi. Galatasaray futbolcunun şartları hakkında bilgi aldı! — Reşat Can Özbudak (@resatcan_ozbdak) July 24, 2025

Geçen sezon takımıyla 34 maçta forma giyen 20 yaşındaki 10 numara, bu maçlarda 4 gol, 8 asist üretmişti.