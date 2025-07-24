Galatasaray'a 10 numara Portekizli

Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray'a 10 numara Portekizli

Mertens'in yerine 10 numara arayışlarına devam eden Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi.

Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen son şampiyon Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor.

Leroy Sane'yi renklerine bağlayan, Victor Osimhen transferini de bitirmek üzere olan sarı kırmızılılarda takımdan ayrılan Fernando Muslera ve Dries Mertens'in yerine kaleci ve 10 numara arayışları devam ediyor.

Gazeteci Reşat Can Özbudak'ın aktardığına göre Famalicao forması giyen Gustavo Sa, Galatasaray’a önerildi. Sarı kırmızılılar futbolcunun şartları hakkında bilgi aldı.

Geçen sezon takımıyla 34 maçta forma giyen 20 yaşındaki 10 numara, bu maçlarda 4 gol, 8 asist üretmişti.

Son Haberler
Çocuğunuzda dış kulak iltihabına yol açabilirsiniz! Uzmanı ebeveynleri uyardı
Çocuğunuzda dış kulak iltihabına yol açabilirsiniz! Uzmanı ebeveynleri uyardı
Pazar alışverişinde yeni dönem!
Pazar alışverişinde yeni dönem!
Esra Erol’un oğlu İdris Ali'nin son hali şaşırttı! Görenler tek bir yorumda birleşti
Esra Erol’un oğlu İdris Ali'nin son hali şaşırttı!
Galatasaray'a 10 numara Portekizli
Galatasaray'a 10 numara Portekizli
Ferhat Akbaş Türkiye'yi yıktı!
Ferhat Akbaş Türkiye'yi yıktı!