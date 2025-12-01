Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray'da kafile kadrosu belli oldu.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nden takım otobüsüyle birlikte Chobani Stadyumu'na doğru yola çıkan Galatasaray kafilesinde sakatlıkları bulunan yıldız oyunculardan Wilfried Singo ile Ismael Jakobs ve kırmızı kart cezalısı Rolland Sallai kadroda yer almadı.

Öte yandan Galatasaray'da bir süredir sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyen Yunus Akgün, Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu ise Fenerbahçe maçının kafilesine dahil edildi.