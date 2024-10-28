Galatasaray'da Carutasu'dan dikkat çeken Muslera ve Icardi cevabı! Favorisini açıkladı

Bu sezon resmi maçlarda rakiplerine set vermeden müthiş bir sezon açılışına imza atan Galatasaray Daikin'in başarılı ismi Alexia Carutasu hem sezonla ilgili hem de kariyeriyle ilgili soruları yanıtladı. Skorer'e çok özel açıklamalarda bulunan başarılı voleybolcunun özellikle Icardi ve Muslera sözleri çok dikkat çekti.

'HER GÜN ÇOK ÇALIŞIYORUZ'

Galibiyet serileri alan bir Galatasaray var. Sultanlar Ligi'nde ilk maçta Vakıfbank ile karşılaştınız. Senin eski takımın. Neler hissettin?

"İlk maçta Vakıfbank maçında forma şansı bulduğum için mutluyum. Aynı zamanda kazandığımız için. Müthiş bir iş başardık. Bütün sezon oldukça iyi iş çıkarıyoruz, şu ana kadar kazandığımız 11 maçımız var. İşin sırrı her gün çok çalışıyoruz ve gerçekten herkesi yeniyoruz."

Galatasaray pasör olarak Britt Bongaerts'i transfer etti. Sen de bu sene transfer oldun. Uyumunuz da dikkat çekiyor. Onun için ne söylersin?

"Britt Bongaerts ile gerçekten iyi bir bağım var. Ve bu sezon onunla oynama şansı bulduğum için mutluyum. O muhteşem bir pasör. Bakalım gelecek bize neler gösterecek."

'TARAFTARLAR MUHTEŞEMDİ'

Galatasaray Daikin takım halinde statta futbol takımının Paok maçını izledi. Senin ilk gidişin miydi? Atmosferi nasıl buldun?

"Gittim daha önce. (Gülerek) Galatasaray'daki ilk sezonumda. Aynı zamanda Galatasaray - Barcelona maçı. Müthiş bir maçtı. Paok maçı oldukça iyiydi. Taraftarların hepsi muhteşemdi. O yüzden oraya gittiğim için mutluyum."

'MUSLERA FAVORİM'

"Futbolu çok takip etmiyorum ama Muslera benim en iyi favori oyuncularımdan biri olarak söyleyebilirim."

Türkiye'ye geldiğinde seni en çok şaşırtan ne oldu?

"Sanırım, insanlar çok sıcaktı. Bana çok iyi yaklaştılar. Buraya geldiğimde kendimi Türk vatandaşı gibi hissettim. İnsanlar çok sıcakkanlı ve nazikti. Özellikle alışveriş merkezine gittiğimde yanıma geliyorlar. Benimle fotoğraf çektiriyorlar. Taraftarlar gerçekten çok iyi, özellikle de Galatasaray taraftarı. Burada olduğum için mutluyum"

'BOSKOVİC ZİRVEDE'

Boskovic'i örnek alıyorsun. 2024 yılı için sence en iyisi miydi?

"Evet her zamanki gibi. Bir çok başka kız var Haak ve Egonu gibi benzer seviyede olan ama sanırım Boskovic zirvede."

Gelecek 2 yılda en büyük hedefin ne?

"Galatasaray'da olmak. Voleybolda giderek daha iyi iş çıkardığımı ve seviyemin daha da yükseldiğini kanıtladığımı görmek"

TEK KELİME TEK CEVAP

-Galatasaray

Rüya

-İstanbul

Mükemmel şehir

-Galatasaray taraftarı

inanılmaz

-Icardi

Golcü

-Türkiye

İkinci evim

-Filenin Sultanları

Başarı

