Galatasaray'da istifa depremi. Bu hiç beklenmiyordu

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Galatasaray'da istifa depremi. Bu hiç beklenmiyordu

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Can Natan'ın istifa ettiği, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirildi.

Galatasaray Yönetim Kurulu şok bir istifayla sarsıldı...

Yapılan açıklamaya göre Can Natan'ın, görevinden istifa ettiği açıklandı. Bu flaş gelişme, kulüp tarafından resmi olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirildi.

Galatasaray Kulübü’nün açıklamasına göre, “Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Can Natan, görevinden istifa ederek ayrıldı.” şeklinde bir bildirim yapıldı.

Bu istifanın ardından boşalan yönetim kurulu üyeliklerine Abdullah Kavukcu ve Fatih Süleyman Demircan atandı.

Yaklaşık 1.5 ay önce yeniden başkanlık görevine seçilen Dursun Özbek'in yönetiminde yaşanan bu gelişme "sürpriz" olarak değerlendirildi.

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