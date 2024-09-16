Galatasaray'da kriz kapıda: Dursun Özbek artık yok hükmündedir

Karaborsa bilet satışları ve bazı yöneticilerin bu durumdan menfaat sağladığı iddiaları üzerine Başsavcılığa ifade veren Galatasaray Divan Kurulu üyesi Hayri Kozak, Dursun Özbek'e ağır eleştirilerde bulundu.

Savcılığa çağrılan Kozak, HT Spor’a yaptığı açıklamada, “İfade vermeme neden olan kişi Dursun Özbek’tir ve benim için başkanlığı bitmiştir. 80 yaşına birkaç yıl kalmış, iyi bir Galatasaraylıyım. Dursun Özbek diye birini artık tanımıyorum” dedi.

Kozak, bundan sonraki Divan Kurulu toplantılarına katılmayacağını da sözlerine ekledi.

Son Divan Kurulu toplantısında Başkan Özbek’in kendisi hakkında yaptığı konuşmayı değerlendiren Kozak, “Söyledikleri bana çok ağır geldi. Galatasaray için yaşayan bir insanım. Dursun Özbek benim için artık yok hükmündedir. Bundan sonraki Divan Kurulu toplantılarına katılmayacağım. İnsanlar inanmıyor ama artık böyle” ifadelerini kullandı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 29 Eylül’de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu.